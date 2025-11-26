جاپونيا ازاماتتىق الۋعا ءوتىنىش بىلدىرگەن شەتەلدىكتەردى تەكسەرۋدى كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر جاپون ازاماتتىعىن الۋعا 12248 ادام ءوتىنىش ءبىلدىرىپ، ونىڭ 8863- ءى ماقۇلدانعان، ال 639-ى قابىلدانباعان، دەپ حابارلايدى Kyodo.
جاپون ازاماتتىعىن الۋعا ۇمىتكەر شەتەلدىكتەر ەندى كۇشەيتىلگەن تەكسەرىستەن وتەدى.
پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايتي ۇكىمەتى بۇرىنعى سالىق نەمەسە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋداعى ساتسىزدىكتەرگە قاتىستى شاعىمدار پروتسەسىندە قاتاڭىراق ۇستانىمعا يە بولۋى مۇمكىن. ۇكىمەت ماسەلەنى قاڭتار ايىندا شەتەلدىكتەر مەن تۋريستەرگە ارنالعان ساياساتتىڭ كەشەندى پاكەتىن شىعارعانعا دەيىن ناقتى شەشەتىن بولادى.
وسى ايدىڭ باسىندا وتكەن مينيسترلەر وتىرىسىندا ساناە تاكايتي ادىلەت ءمينيسترى حيروسي حيراگۋتيگە جاپون ازاماتتىعىن الۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭداتۋدى تاپسىردى.
ازاماتتىق مارتەبەسىنە ءوتىنىش بەرمەس بۇرىن، ءوتىنىش بەرۋشى جاپونيادا كەمىندە 10 جىل تۇرۋى جانە باسقا تالاپتارعا ساي بولۋى كەرەك.
جاپونيادا شەتەلدىكتەر سانىنىڭ وسۋىنە جاۋاپ رەتىندە تاكايتي باسقاراتىن ۇكىمەت «ەلدە تۇراتىن ازاماتتار مەن شەتەلدىكتەر ءۇشىن قاۋىپسىز، ءتارتىپتى جانە ينكليۋزيۆتى قوعام قۇرۋدى» ماقسات ەتىپ وتىرعانىن مالىمدەپ، بۇل ماسەلەگە قاتاڭىراق قاراۋعا شەشىم قابىلدادى.
ەلدىڭ ازاماتتىعى تۋرالى زاڭ ازاماتتىق الۋعا ۇمىتكەرلەرگە ەڭ تومەنگى تالاپتاردى بەلگىلەيدى. ولارعا جاپونيادا كەمىندە 5 جىل قاتارىنان تۇرۋ، ءمىنسىز مىنەز-قۇلىق جانە ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ جەكە اكتيۆتەرى نەمەسە داعدىلارى، سونداي-اق ولاردىڭ جۇبايى نەمەسە باسقا تۋىستارىنىڭ اكتيۆتەرى ارقىلى جەتكىلىكتى ءومىر ءسۇرۋ كىرەدى.
دەگەنمەن، بۇل ەڭ تومەنگى شارتتار ورىندالسا دا، ازاماتتىق بەرىلمەۋى مۇمكىن.
تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن جاپونيا يمميگراتسيالىق باقىلاۋ جانە بوسقىنداردى تانۋ تۋرالى زاڭ نەگىزىندە ەگجەي-تەگجەيلى تالاپتار قويادى.
جاردەماقى الۋ ءۇشىن ءوتىنىش بەرۋشى سالىقتار مەن ۇلتتىق ساقتاندىرۋ سىيلىقاقىلارىن تولەۋ سياقتى قوعامدىق مىندەتتەمەلەردى ءتيىستى تۇردە ورىنداۋى كەرەك، سونداي-اق ەلدە كەمىندە 10 جىل تۇرۋ تۋرالى ەڭ تومەنگى تالاپقا ساي بولۋى كەرەك.
ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2024 -جىلى ازاماتتىق الۋعا 12248 ادام ءوتىنىش بىلدىرسە، ونىڭ 8863- ءى ماقۇلدانىپ، 639-ى قابىلدانباعان.
بۇعان دەيىن جاپونيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى شەتەلدىكتەرگە ارنالعان جاڭا كۆوتا تۋرالى مالىمدەمە جاساعان بولاتىن.