جاپونيا اسكەرى ايۋلاردى جويۋعا كومەككە كەلدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ قۇرلىق اسكەرى اكيتا پرەفەكتۋراسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا ايۋلاردى جويۋ وپەراتسياسىنا كومەككە كەلدى، دەپ حابارلايدى Kyodonews.
جاپونيانىڭ قۇرلىقتاعى ءوزىن-ءوزى قورعاۋ كۇشتەرى (GSDF) پرەفەكتۋرا ۇكىمەتىمەن 30 -قاراشاعا دەيىن جاشىك تۇزاقتارىن ورناتۋ جانە تاسىمالداۋ سياقتى قولداۋ كورسەتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. ءبىراق قىزمەتكەرلەر ايۋلاردى وزدەرى اتپايدى، ءتىپتى وپەراتسيا كەزىندە قارۋ الىپ جۇرمەيدى.
شەنەۋنىكتەر ارنايى شارا كازۋنو قالاسىندا باستالعانىن جانە قاجەت بولعان جاعدايدا باسقا دا اۋماقتاردا جۇزەگە اسىرىلاتىنىن ايتتى.
قورشاعان ورتانى قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان بەرى ەلدە ايۋدىڭ شابۋىلىنان 13 ادام قايتىس بولعان. اكيتا پرەفەكتۋراسىنىڭ وزىندە 60 ايۋ شابۋىلى تىركەلىپ، 4 ادام كوز جۇمعان.
GSDF قىزمەتكەرلەرى اڭشىلاردى تاسىمالداپ، ايۋ ولەكسەسى كومىلگەن جەرلەردى قازىپ، سونداي-اق ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ارقىلى اقپارات جينايدى.
- ءبىز مۋنيتسيپاليتەتتەرمەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتا ءوزىن-ءوزى قورعاۋ كۇشتەرىنىڭ قىزمەتىن قولداعىمىز كەلەدى، - دەدى اكيتا گۋبەرناتورى كەنتا سۋدزۋكي قول قويۋ راسىمىنەن كەيىن.
ءوزىن-ءوزى قورعاۋ كۇشتەرىنىڭ 9- ەسكادريلياسىنىڭ قولباسشىسى ياسۋنوري ماتسۋناگا اكيتا پرەفەكتۋراسىندا ايۋلاردىڭ كەلتىرگەن زيانى ماڭىزدى ماسەلە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ پايدامىز ءتيۋى ءۇشىن مۇمكىندىگىنشە ارەكەت ەتۋدى جالعاستىرامىز، - دەدى ول.
قولداۋدى اكيتا لاگەرىندە ورنالاسقان جاياۋ اسكەرلەر پولكى قامتاماسىز ەتەدى.
ال ۇلتتىق پوليتسيا اگەنتتىگى وفيتسەرلەرگە ايۋلاردى مىلتىقپەن اتۋعا رۇقسات بەرۋدى قاراستىرىپ جاتىر. ىشكى ىستەر جانە كوممۋنيكاتسيالار مينيسترلىگى جەرگىلىكتى بيلىككە اڭ اۋلاۋعا جانە وق اتۋعا رۇقساتى بار مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەردى تابۋعا كومەكتەسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
كەشە GSDF- ءتىڭ 15-كە جۋىق قىزمەتكەرى اڭشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ مۇشەلەرىمەن بىرگە قوراپ تۇزاعىن شامامەن 10 شاقىرىم قاشىقتىققا كازۋنوعا تاسىمالداعان.
بۇگىن بۇل ءىس-شارا وداتە جانە كومەك سۇراعان باسقا مۋنيتسيپاليتەتتەردە جالعاسادى دەپ جوسپارلانعان.
GSDF- ءتىڭ جەكە قۇرامى ساۋىت-سايماندارمەن، ۇزىندىعى شامامەن 165 سانتيمەترلىك مىلتىق ءتارىزدى شىبىقتارمەن، قورعانىس قالقاندارىمەن جانە ايۋدان قورعايتىن سپرەيمەن جابدىقتالعان.
قورشاعان ورتانى قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ءساۋىر مەن قىركۇيەك ارالىعىندا ەلدە ايۋلاردى باقىلاۋدىڭ 20 مىڭنان استام جاعدايى تىركەلدى. ايۋلاردىڭ سانى وتكەن جىلدىڭ ەسەپتى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا شامامەن 7 مىڭعا ارتىق.
ايتا كەتەيىك، جاپونيانىڭ تاۋلى ايماعىندا ايۋ تالاعان ايەل قازا تاپتى.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا