جاپونيا - الەمدەگى ءۇشىنشى ەكونوميكا
استانا. قازاقپارات- جاپونيا - تەحنولوگياسى، ءتارتىبى، داستۇرىمەن الەمدى مويىنداتقان مەملەكەت. دۇنيەجۇزىلىك بانك دەرەكتەرىنە سايكەس، وتكەن جىلى ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 4 تريلليون ا ق ش دوللارىنان استى.
ەكونوميكاسى جوعارى تەحنولوگيالى ءوندىرىس سالالارىنا، اتاپ ايتقاندا كولىك ءوندىرىسى مەن تۋريزم جانە قىزمەت كورسەتۋ سەكتورىنا نەگىزدەلگەن. سونىمەن، كۇنشىعىس ەلىنىڭ بۇگىنگى كەلبەتى مەن دامۋ ۇدەرىسى قانداي؟
تۋريزم جاپونيا ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشتەرىنىڭ ءبىرى. كەيىنگى 20 جىلدا كۇنشىعىس ەلىنە كەلەتىن شەتەلدىك تۋريستەر سانى 9 ەسە ارتتى. بۇعان ۆيزالىق رەجيمنىڭ جەڭىلدەتىلۋى جانە ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ السىرەۋى سەبەپ. بۇگىندە تۋريزم ەلدىڭ ەكسپورتتاعى ماڭىزى بويىنشا ەكىنشى سالاعا اينالدى. ۇكىمەت بۇل سەكتوردى ودان ءارى دامىتۋدى كوزدەپ وتىر. الداعى 5 جىلدا جىلىنا 60 ميلليون تۋريست تارتۋ كوزدەلگەن. جىل باسىنان بەرى جاپونياعا 39 ميلليوننان استام شەتەلدىك كەلگەن، بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى ميلليونعا كوپ. الىستان ات ارىلتىپ كەلگەندەردىڭ شامامەن تورتتەن ءبىرى قىتاي ازاماتتارى.
جاپونيا - الەمدەگى ءۇشىنشى ءىرى ەكونوميكا جاپونيا ەكونوميكاسىنىڭ تاعى ءبىر جەتەكشى سالاسى - كولىك ءوندىرىسى. بۇل سەكتور ەلدەگى بۇكىل وڭدەۋشى ونەركاسىپ كولەمىنىڭ 20 پايىزىن قۇرايدى. جاپون برەندتەرى 1960 -جىلدارى-اق الەمدىك نارىققا شىقتى. ءار ءوندىرۋشى كومپانيا نارىقتىق ورنىن يەلەنگەن.
Toyota ءوندىرىس كولەمى بويىنشا كوش باستاپ، گيبريدتى تەحنولوگيالاردى بەلسەندى دامىتىپ كەلەدى. Honda ءداستۇرلى تۇردە قوزعالتقىش جاساپ شىعارۋدا مىقتى. Nissan دا جاھاندىق نارىقتا ساپا مەن سەنىمدىلىكتىڭ سيمۆولىنا اينالعان. جالپى، جىل باسىنان بەرى ەلدە 4 ميلليون 230 مىڭنان استام كولىك ساتىلعان.
قازىر كۇنشىعىس ەلىندەگى اۆتونارىققا ا ق ش تاراپىنان ەنگىزىلگەن ساۋدا شەكتەۋلەرى دە كەسىرىن تيگىزىپ وتىر. ۆاشينگتون جاپونيادان اكەلىنەتىن كولىكتەر مەن بولشەكتەرگە 15 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزدى. جاڭا تاريفتەر تامىز ايىنان باستاپ كۇشىنە ەندى.
ەنەرگيا وندىرىسىندەگى جاپون جەتىستىكتەرى
جاپونيا جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىنە ينۆەستيتسيا سالۋ كولەمى بويىنشا الەمدەگى ۇزدىك ءۇش ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى. ۇشتىكتى قىتاي مەن ا ق ش باستايدى. بۇل تۋرالى حالىقارالىق جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا اگەنتتىگى حابارلادى. كۇنشىعىس ەلىنىڭ بالامالى ەنەرگەتيكانى دامىتۋعا جىل سايىن جۇمسايتىن ينۆەستيتسياسى 12 ميلليارد ەۋرو. ۇكىمەت الداعى 15 جىل ىشىندە، ەڭ الدىمەن كۇن جانە جەل ەنەرگەتيكاسىنىڭ ۇلەسىن جالپى ەنەرگيا كولەمىنىڭ 40- 50 پايىزىنا دەيىن جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. باعدارلاما 2050 -جىلعا قاراي تازا ەنەرگەتيكا سالاسىندا 67 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنىن قۇرۋعا جول اشادى. سونىمەن قاتار ۇكىمەت كومىر، گاز جانە مۇناي يمپورتىنا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋدى كوزدەيدى. بۇل رەسۋرستار بۇرىن ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاجەتتىلىگىن 70 پايىزعا دەيىن قامتاماسىز ەتىپ كەلگەن.