جاپونيا ادامدار اعزاسىن ترانسپلانتاتسيالاۋ ءۇشىن شوشقالاردى پايدالانباق
استانا. KAZINFORM - جاپوندىق ستارتاپ وساكا پرەفەكتۋراسىندا ادام اعزاسىن ترانسپلانتاتسيالاۋعا ارنالعان شوشقا شىعاراتىن فەرما سالىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Nikkei Asia.
جاپوندىق ستارتاپ امەريكالىق بيوتەحنولوگيالىق فيرمامەن بىرلەسىپ قاراپايىم شوشقالاردىڭ جاسۋشالارىن پايدالانىپ جانۋارلاردىڭ كلوندارىن جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر. بيوماتەريال الدىمەن رەتسيپيەنتتىڭ يممۋندىق جۇيەسى ورگاننان باس تارتۋ قاۋپىن ازايتۋ ءۇشىن گەنەتيكالىق تۇرلەندىرىلەدى.
فەرما 2027 -جىلعا قاراي ىسكە قوسىلۋى ءتيىس جانە وندا جىلىنا شامامەن 100 شوشقا وسىرىلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
Nikkei Asia جازۋىنشا، ادامدارعا ترانسپلانتاتسيالاۋ ءۇشىن دونورلىق ماتەريالدىڭ تاپشىلىعىن ەسكەرە وتىرىپ، شوشقا مۇشەلەرىن مولشەرى مەن قۇرىلىمىنىڭ ادام مۇشەلەرىنە ۇقساستىعىنا بايلانىستى پايدالانۋعا بولادى.
وتكەن جىلدىڭ اقپان ايىندا جاپون عالىمدارى العاش رەت ا ق ش- تا وسىرىلگەن، ءتۇرارالىق ورگاندار، ونىڭ ىشىندە ادامعا ترانسپلانتاتسيالاۋعا جارامدى شوشقانى ءساتتى كلونداعانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.
وسىعان دەيىن قىتايلىق عالىمدار گەنومدىق تۇرلەندىرىلگەن شوشقا وكپەسىن ادامعا ءساتتى كوشىردى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا