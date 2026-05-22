جاپون كومپانيالارى قازاقستان نارىعىنا شىعۋعا مۇددەلى
استانا. KAZINFORM - جاپون كومپانيالارى استانادا توكيو گۋبەرناتورىنىڭ قاتىسۋىمەن دەكاربونيزاتسيا جانە ەكولوگيالىق شەشىمدەر تەحنولوگيالارىن تانىستىردى.
قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا پالاتاسى ءتوراعاسى مۇرات قارىمساقوۆتىڭ ايتۋىنشا، جاپونيانىڭ جەتەكشى كومپانيالارى قاتىسقان پيتچ-سەسسيا توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكەنىڭ استاناعا ساپارى اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى.
بۇل - وزىق ازىرلەمەلەرى بار جەتەكشى كومپانيالار جانە سوڭعى ۋاقىتتا جاپون بيزنەسى قازاقستانعا قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرا تۇسكەن.
- وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، جاپونيادا وزىق تەحنولوگيالار بار، ولاردى قازاقستاندا قولدانۋ وتە وزەكتى بولىپ وتىر دەپ ويلايمىن. جالپى، قازىر جاپون بيزنەسى مەن جاپون وكىلدەرى قازاقستانعا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. سونىمەن بىرگە، قازاقستان-جاپونيا ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق كوميتەتى دە بەلسەندى جۇمىس جۇرگىزۋدە. 2026-جىلدىڭ وزىنە ءبىرقاتار ءىس-شارا جوسپارلانعان. بيىل جەتەكشى قازاقستاندىق جانە جاپون كومپانيالارى قاتىساتىن كوميتەتتىڭ كەزەكتى وتىرىسى وتەدى، - دەدى مۇرات قارىمساقوۆ.
پيتچ- سەسسيادا جاپونيانىڭ Aeronext Inc. ،SAKIGAKE JAPAN Corporation, ZEPHYR CORPORATION ،SORAMITSU CBDC جانە Revo International Inc. كومپانيالارى درون تەحنولوگيالارى، كۇن جانە جەل ەنەرگەتيكاسى، كومىرتەكتى كرەديتتەر جانە بيوەنەرگەتيكا سالالارىنداعى زاماناۋي شەشىمدەرىن تانىستىردى.
قاتىسۋشىلار اتالعان تەحنولوگيالاردى قازاقستان نارىعىنا ەنگىزۋ الەۋەتىن، سونداي-اق قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكەنى قابىلداعان ەدى. ونىڭ ساپارى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ورناعانىنا 10 جىل تولۋى قارساڭىندا ءوتىپ جاتىر.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت يۋريكو كويكەنى I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.