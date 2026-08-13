جاتاقحاناداعى ورىن ءبولۋ: كىمدەرگە باسىمدىق بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - جاتاقحاناعا ورنالاسۋ ءتارتىبى، ستۋدەنتتەرگە كورسەتىلەتىن قولداۋ شارالارى جانە قانداي دا ءبىر ماسەلە تۋىنداعان جاعدايدا قايدا جۇگىنۋگە بولادى؟ وسى جانە وزگە دە ماڭىزدى سۇراقتارعا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اقەركە ابىلايحان جاۋاپ بەرەدى.
بۇگىندە ەلىمىزدە ستۋدەنتتەردى جاتاقحانامەن قامتاماسىز ەتۋ، ورىن تاپشىلىعىن ازايتۋ جانە ءبىلىم الۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ستراتەگيالىق تاپسىرمالارى اياسىندا ەلىمىزدە 72125 ورىندىق 281 جاتاقحانا پايدالانۋعا بەرىلدى. ونىڭ ىشىندە ج و و ستۋدەنتتەرى ءۇشىن 51323 ورىندىق 182 جاتاقحانا.
جاتاقحاناداعى ورىندار، ەڭ الدىمەن، الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى ءبىلىم الۋشىلارعا باسىمدىقپەن بەرىلەدى. اتاپ ايتقاندا:
— اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان ستۋدەنتتەرگە؛
— مۇگەدەكتىگى بار ستۋدەنتتەرگە؛
— كوپ بالالى جانە از قامتىلعان وتباسىلاردان شىققان ستۋدەنتتەرگە؛
— اۋىل جاستارىنا،
— «سەرپىن» جوباسى ارقىلى ءبىلىم الۋعا تۇسكەندەرگە؛
— قانداستارعا، سونداي-اق باسقا دا الەۋمەتتىك وسال ساناتتارعا جاتاتىن ستۋدەنتتەرگە بەرىلەدى.
ستۋدەنتتەردىڭ جاتاقحاناعا ورنالاسۋىنا بايلانىستى ماسەلەلەردى جەدەل ءارى ءتيىمدى شەشۋ ماقساتىندا جاڭا وقۋ جىلىندا مينيسترلىك سيتۋاتسيالىق جانە داعدارىس ورتالىقتارىن اشتى. سيتۋاتسيالىق ورتالىق قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق قىزدار ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بازاسىندا، ال داعدارىس ورتالىعى م. تىنىشپايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بازاسىندا اشىلدى.
— سيتۋاتسيالىق ورتالىق ستۋدەنتتەردى جاتاقحاناداعى بوس ورىندار تۋرالى اقپاراتپەن قامتاماسىز ەتسە، داعدارىس ورتالىعى فورس-ماجورلىق جاعدايلاردا ستۋدەنتتەردى ۋاقىتشا تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋگە جاردەمدەسەدى. وسىعان بايلانىستى جاتاقحاناعا قاتىستى قانداي ءدا بىر ماسەلە تۋىنداعان جاعدايدا سىزدەرگە جوعارى وقۋ ورنىنىڭ جاتاقحانا ماسەلەلەرى بويىنشا جوعارى وقۋ ورنىندا جۇمىس ىستەيتىن سيتۋاتسيالىق ورتالىققا، وڭىرلىك ستۋدەنتتىك ومبۋدسمەندەرگە تىكەلەي جەلىسىنە جۇگىنۋگە بولادى، — دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
سونداي- اق 2023 -جىلعى 1 -قىركۇيەكتەن باستاپ جاتاقحانادا تۇراتىن جەتىم بالالارعا، 1- جانە 2- توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا جانە بالا كەزىنەن مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا 29 ا ە ك- كە دەيىن، ياعني 100050 تەڭگەگە دەيىن وتەماقى قاراستىرىلعان.
قۇرمەتتى ستۋدەنتتەر! قانداي ءدا بىر ماسەلە نەمەسە قيىندىق تۋىنداعان جاعدايدا، ونى ءوز بەتىنشە شەشۋگە تىرىسپاي، جوعارىدا كورسەتىلگەن رەسمي بايلانىس ارنالارىنا جۇگىنۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز. مينيسترلىك وكىلدەرى، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ اكىمشىلىگى جانە ستۋدەنتتىك ومبۋدسمەندەر ءبىلىم الۋشىلارمەن تۇراقتى بايلانىستا جانە تۋىنداعان ماسەلەلەردى شەشۋگە قاجەتتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن.
ايتا كەتەلىك جاتاقحانادان ورىن الماعان الماتىلىق ستۋدەنتتەر قايدا جۇگىنە الاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.