جاستارىمىز الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندە ءبىلىم الىپ، ەڭبەك ەتىپ ءجۇر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن بارعان پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىرگى ۋاقىتتا بەلگيادا ءبىلىم الىپ، جۇمىس ىستەپ جاتقان قازاقستان ازاماتتارىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا وتانداستارىمىزدى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىمەن قۇتتىقتادى.
- جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمدا حالقىمىز ءبىراۋىزدان، ءبىرتۇتاس قوعام بولىپ كونستيتۋتسيامىزدى قولدادى. وتە كەرەمەت قۇجات، 1-شىلدەدە كۇشىنە ەنەدى. اتا زاڭىمىز حالقىمىزدىڭ تەمىرقازىعى بولادى. سوندىقتان بارشاڭىزدى شىن جۇرەكتەن جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىمەن قۇتتىقتايمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت شەتەلدە ءبىلىم الىپ، جۇمىس ىستەپ جۇرگەن وتانداستارىمىزعا قولداۋ ءبىلدىردى.
- ەلىمىزگە سىزدەر سياقتى ءبىلىمدى، كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ جاستار قاجەت. قاي جەرگە بارسام دا جاستارعا قولداۋ ءبىلدىرىپ جۇرەمىن. شىن مانىندە، بۇل جاي ايتىلا سالعان ءسوز ەمەس. جاستارعا قولداۋ كورسەتۋ - مەملەكەتتىڭ ۇزاقمەرزىمدى ساياساتىنىڭ ءبىر بولىگى. جاستارىمىز الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندە ءبىلىم الىپ، ەڭبەك ەتۋدە. مەن پرەزيدەنت رەتىندە مۇنى قولدايمىن. سەبەبى قاي جەردە جۇرسەڭىز دە، قازاق بولىپ قالاسىز. ءبىز وزىق، دامىعان، ادىلەتتى ەل بولۋىمىز كەرەك. وسىنداي ەلدىڭ نەگىزىن قالاۋ ءۇشىن ءبارىمىز ءبىر ەل، ءبىر حالىق بولىپ اتسالىسۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ جاڭا نەگىزگى زاڭىندا ءبىلىم مەن عىلىمدى جانە يننوۆاتسيانى دامىتۋ مەملەكەت قىزمەتىنىڭ ستراتەگيالىق باعىتى رەتىندە بەلگىلەنگەنىن ايتتى. سونىمەن قاتار جاستاردى بىرنەشە شەت ءتىلىن مەڭگەرۋگە شاقىردى.
وتانداستار وقۋ مەن جۇمىستاعى جەتىستىكتەرى جونىندە اڭگىمەلەپ، كەلەشەك جوسپارلارىمەن ءبولىستى. اتاپ ايتقاندا، KU Leuven ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 3-كۋرس ستۋدەنتى ءالىم-سەرى ماحامباتالى بەلگياداعى قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر قاۋىمداستىعى، ال ارۋجان بولاتبەكوۆا بريۋسسەلدەگى Kazakh Speaking Club قىزمەتى تۋرالى باياندادى.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت بەلگيادا تۇراتىن ستۋدەنتتەر مەن قازاقستان ازاماتتارىنا تابىس تىلەدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن بارعان ەدى.