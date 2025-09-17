جاستاردى تولعاندىراتىن تۇيتكىلدەردىڭ شەشىمىن بىرلەسىپ ىزدەۋ قاجەت - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - جاستاردىڭ نانىم-سەنىمى، دۇنيەتانىمى ءارتۇرلى بولسا دا ولاردى تولعاندىراتىن ماسەلەلەر ورتاق. بۇل تۋرالى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- شىن مانىندە بولاشاق جاستاردىڭ قولىندا. وسكەلەڭ ۇرپاق بارلىق ءدىن جانە مادەنيەت وكىلدەرىنىڭ اراسىنداعى ءوزارا قۇرمەت پەن سىيلاستىق رۋحىن تەرەڭ سەزىنىپ ءوسۋى قاجەت. قازىرگى جاستار كوپتەگەن سىن- قاتەرمەن بەتپە- بەت كەلىپ وتىر. نانىم-سەنىمى، دۇنيەتانىمى ءارتۇرلى بولسا دا ولاردى تولعاندىراتىن ماسەلەلەر ورتاق. دەمەك، سول تۇيتكىلدەردىڭ شەشىمىن دە بىرلەسىپ ىزدەۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، وسى ماقساتتا سەزد اياسىندا جاس ءدىن كوشباسشىلارى فورۋمى ەكىنشى رەت وتكىزىلىپ جاتىر. ول فورۋمعا قاتىسۋشىلار اشىق پىكىر الماسۋعا، بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەنىن كورسەتتى.
- ءبارىمىز رۋحاني كوشباسشىلاردىڭ جاڭا بۋىنى قالىپتاسىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. ولارعا قولداۋ كورسەتۋ بارشامىزعا ورتاق پارىز. قازاق حالقىندا «تورتەۋ تۇگەل بولسا، توبەدەگى كەلەدى» دەگەن ءسوز بار. شىن مانىندە ءبارىمىز كۇش-جىگەرىمىزدى بىرىكتىرسەك، جاھاندىق سىن- قاتەرلەرگە توتەپ بەرە الامىز. ءبىز استانا تورىندە وسىمەن 8-مارتە باس قوسىپ وتىرمىز. بۇل ءدىن باسشىلارىنىڭ ارمان- مۇراتى ورتاق ەكەنىن اڭعارتادى. بۇكىل ادامزاتقا تونگەن تۇرلى قاۋىپتەرگە بىرىگىپ قارسى تۇرۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتەدى. وسى دوڭگەلەك ۇستەلدەگى قۇرمەت پەن دوستىق رۋحى دۇنيە ءجۇزىن ىنتىماققا باستاسىن»، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى باستالعانىن جازعان ەدىك.