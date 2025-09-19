جاستار نەگە اسكەري بورىشتان جالتارادى؟
استانا. قازاقپارات - اكەنىڭ قاس-قاباعى - بالانىڭ باس ساباعى. قوعامدا: «ۇلدى اۋەلى اكەسى، سوسىن اسكەر تاربيەلەيدى»، دەگەن جازىلماعان ءتامسىل بار. ءبىراق قازىرگى جاس وسى تۇسىنىك-پايىمنان قانشالىقتى ءتالىم تەرىپ ءجۇر؟
ويتكەنى ارميا دەسە ات تونىن الا قاشاتىندار كوبەيگەن. نەگە؟
مەكتەپ-بىلىممەن بىرگە تاربيەنىڭ دە تال بەسىگى. ءارى بۇگىنگىدەي ءبۇتىننىڭ ءبولىنىپ، بولىنگەن بۇلىنگەن ۋاقىتتا ءتىپتى بالالاردى پاتريوتيزمگە باۋلۋ ءۇشىن دە تاپتىرماس ورتا. اڭگىمە وتانسۇيگىشتىككە باۋلۋ، سول وتاندى قورعاۋعا دەگەن جاستاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ بولعاندىقتان، بالالاردىڭ اسكەري ءومىر الىپپەسىن ءدال وسى مەكتەپ قابىرعاسىنان باستاپ اشۋى دا بەكەر ەمەس. جاساندى قارۋ اسىنىپ، قاز- قاتار ساپ تۇزەگەن وقۋشىلار. ءيا، قازىرگى بالالار اسكەري ءىلىمدى اۋەلى مەكتەپتە ۇيرەنەدى. باستاپقى اسكەري دايىندىق. ارميانىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن تولىق تانىپ ۇلەگەرمەسە دە، ءبىرىنشى باسپالداعى وسى پاننەن باستالادى.
وڭداسىن ەمبەرگەنوۆ، №110 ورتا مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى:
- العاشقى اسكەري دايىندىق ساباعىنىڭ ءوزى ايتىپ تۇرعانداي، العاشقى اسكەرگە جالپى جاستاردى دايىندايمىز. 10-11- سىنىپتار ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى. جالپى مەكتەپ زاماناۋي قۇرال-جابدىقتارمەن قامتىلعان. ءبىز تەك لەكسيالىق ساباقتار عانا ەمەس، سونىمەن قاتار پراكتيكالىق داعدىدا دا بالالارمەن جۇمىس جاساپ جاتىرمىز. جاستارىمىز دا وسى ءپاندى ءوتۋ ارقىلى اسكەرگە بارعاندا ەش قيىندىقسىز، قاتارعا ىلەسىپ كەتە بەرەدى دەگەن ءسوز. ونىڭ ىشىندە ءبىز ساپتىق دايىندىق جايىندا ءوتىپ جاتىرمىز، ساپتىڭ ەلەمەنتتەرى، قاتار، لەك دەگەندەي. بىرلەسە ءىس قيمىل جاساۋدى ۇيرەتىپ جاتىرمىز.
تەمىرلان دا اسكەري ءومىردى ءون-بويىنان وتكىزىپ، سەزىنگىسى كەلەدى. ارمانى - قازاق ارمياسىنىڭ قاتارىندا ادال قىزمەت ەتۋ. سول سەبەپتى بۇل ساباقتاعى ءار ءساتتى اسا ىجداعاتتىلىقپەن تۇسىنۋگە تىرىسادى. مۇندا تەوريامەن قاتار تاجىريبە قاتار ۇيرەتىلەدى.
تەمىرلان ءادىلحان، №110 ورتا مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى:
- ءار ادام ءوز ەلىنىڭ الدىندا ءوزىنىڭ بورىشىن وتەۋ كەرەك جانە ءبىز وسى العاشقى اسكەري ساباعىندا ءبىز ونى ءتۇسىنىپ، العاشقى الىپپەسىن ءبىلىپ جاتىرمىز. ءبىز ءبىر جىلعا ارمياعا بارىپ، ەلىمىزدىڭ تىنىشتىعىمىزدى ساقتاپ جانە قامقور بولىپ وتەيىك، اتا- انامىزدى، قازاقستانداعى بۇكىل باۋىرلارىمىزدى قورعاۋعا ماقساتتانامىن.
دەگەنمەن، تەمىرلان سەكىلدى تۇسىنەتىن جاستار از. مۇنى قازىرگى قوعامعا قاراپ اڭعارۋ قيىن ەمەس. شاقىرتۋ كەلگەننەن شىرىلداپ سالا بەرەدى، كەي جاستار.
بليتس 1: - ارمياعا كوزقاراسىم دۇرىس، بولاشاقتا قىزمەت ەتەمىن.
بليتس 2: - مەن نەگىزى ارمياعا بارعىم كەلمەيدى. ويتكەنى سول ءبىر جىل ۋاقىت الىپ كەتەدى جانە دەنساۋلىق كەتەدى.
بليتس 3: - اسكەري كافەدرا ءوتتىم ۋنيۆەرسيتەتتە.
بليتس 4: - جالپى وتان قورعاۋ دۇرىس. ءبىراق سوڭعى جاعدايلارعا بايلانىستى كەرەك ەمەس سياقتى. ءوزىم بارعىم كەلمەيدى.
«بۇعان نارىقتىق قوعام كىنالى»، - دەيدى اعا بۋىن. سانانى تۇرمىس بيلەگەن شاقتا ارمياعا قاراعاندا اقشا تابۋ ماڭىزدى. قازىر بىلەكپەن ەمەس، بىلىممەن كۇش سىناساتىن زامان. ءبىراق بىلەكتىڭ دە جايىن قاپەردەن قالىس قالماۋى قاجەت. ءاسىلى، ازاماتتىق بورىشىڭدى وتەۋ اسكەري دايىندىقتان بولەك، قوعامدى قۇراۋشى جاستاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى ءۇشىن دە ماڭىزدى بولماق.
