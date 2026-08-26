جاستار اۋىلعا كوشىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - ءبىزدىڭ ەلدە جۇرت قالاعا اعىلسا، يسپانيادا جاستار اۋىلعا كوشىپ جاتىر. ويتكەنى قالادا ءۇي قىمبات. ءبىر جىلدا پاتەردىڭ باعاسى 15 پايىز، ال جالداۋ اقىسى 11 پايىزعا وسكەن. ياعني تىرنەكتەپ اقشا جيناسا دا جەتپەيدى.
ال اۋىلدىق جەرلەردە جاستاردىڭ باسپانالى بولۋىنا مۇمكىندىك بار. 30 جاستاعى سورايا فاكير مادريدتە قوعاممەن بايلانىس بولىمىندە جۇمىس ىستەيدى. ءبىراق وسى جاسقا كەلسە دە، باسىبايلى باسپانالى بولماق تۇگىلى، تاپقان تابىسىم پاتەر جالداۋعا زورعا جەتەدى، - دەيدى.
سورايا فاكير، تۇرعىن:
- قۇرداستارىمنىڭ كوبىنىڭ ءۇي-جايى جوق. اتا-انامنان بولەك شىققاندا، قاتتى قينالدىم. قۋىقتاي بولمەدە تۇرامىن. ويتكەنى جالعىز ءوزىم پاتەر جالداۋعا شامام جەتپەيدى. ايلىعىم شايلىعىمنان اسپايدى. قازىر بولاشاققا جوسپار مۇلدە قۇرمايتىن بولدىم. ءۇيلى بولۋ قول جەتپەيتىن ارمانعا اينالدى.
ەلدىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا ينستيتۋتىنىڭ دەرەگى بويىنشا يسپانيادا 24 پەن 36 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتاردىڭ 45 پايىزى ءالى كۇنگە دەيىن اتا-اناسىمەن بىرگە تۇرۋعا ءماجبۇر. سوندىقتان قالادا جىلدار بويى ءۇيلى بولا الماي جۇرگەن جاستاردىڭ اراسىندا اۋىلعا كوشىپ، ەڭبەك ەتەمىن دەۋشىلەر كوبەيگەن. مۇنى كەيىنگى زەرتتەۋ ناتيجەسى دە راستاپ وتىر. قازىر يسپانيادا باسپانا ىزدەپ جۇرگەندەردىڭ 13 پايىزى اۋىلعا قونىس اۋدارۋعا نيەتتى ەكەن.
رالۋكا بۋديان، بيزنەس مەكتەبى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى:
- يسپانيادا الەۋمەتتىك جالدامالى تۇرعىن ءۇي قورى جوق دەۋگە بولادى. ءبىزدىڭ ەلدە مۇنىڭ ۇلەسى نەبارى 2 پايىز. وزگە مەملەكەتتەردە بۇل كورسەتكىش 20-30 پايىزعا دەيىن جەتەدى. سونداي-اق ءىرى قالالاردا ۇسىنىستان سۇرانىس جوعارى. سوندىقتان تۇرعىن ءۇي باعاسى اسپانداپ تۇر.
يسپانيا حالقىنىڭ سانى - 49 ميلليون بولسا، بۇل ەلگە ساياحاتتاۋعا جىلىنا 100 ميلليون تۋريست بارادى ەكەن. جاستار ساياحاتتاۋشىلار جەرىمىزدى باسىپ الدى دەپ ناليدى. ويتكەنى بيلىك جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ەمەس، تۋريستەردىڭ سويىلىن سوعادى. مۇنداعى ورتاشا جالاقى - 1450 ەۋرو بولسا، ال پاتەر جالداۋ قۇنى - سونىڭ 98 پايىزىنا تەڭ. سوندىقتان ءبىر كەزدەرى اۋىلدان قالاعا قاراي اعىلعان كوشى-قون ەندى كەرى باعىتقا بەت العان.
ماريا ماتوس، Fotocasa Research كومپانياسىنىڭ ءبولىم ديرەكتورى:
- بۇرىن اۋىلعا زەينەتكە شىققان ادامدار كەتكىسى كەلەتىن. قازىر كوبىنە كۇش-قۋاتى تاسىپ تۇرعان جاس ماماندار قونىس اۋداراتىن بولعان. ويتكەنى اۋىل - ءومىر سۇرۋگە قولايلى جەر.
يسپانيا بيلىگى تۇرعىن ءۇي داعدارىسىن شەشەمىز دەپ وتىر. الداعى 4 جىلدا بۇل ماقساتقا بيۋدجەتتەن 7 ميلليارد ەۋرو بولىنەدى. قارجىنىڭ ءبىر بولىگىن جاستاردى قولداۋعا باعىتتايدى. ياعني پاتەر جالداۋ قۇنىنىڭ ءبىر بولىگىن سۋبسيديالاۋعا نيەتتى. الايدا جاس مامانداردى مازالايتىن تاعى ءبىر ماسەلە بار. يسپانيانىڭ ءىرى قالالارىندا جۇمىس تابۋ قيىن.
ەگەر يسپانيا بيلىگى جاستاردىڭ اۋىلدا تۇراقتاۋىنا جاعداي جاساسا، بۇل قالالارداعى تۇرعىن ءۇي داعدارىسىن ءتيىمدى شەشۋدىڭ ءبىر جولىنا اينالادى، - دەيدى ساراپشىلار.
24.kz