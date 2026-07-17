جاسلان ماديەۆ: WAICO- عا قوسىلۋ - قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق قادام
استانا. KAZINFORM - كەلىسىمگە بارلىعى 29 ەلدىڭ، سونىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ، ق ح ر- دىڭ، كاتاردىڭ، ەگيپەتتىڭ جانە برازيليانىڭ وكىلدەرى قول قويدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى اياسىندا قازاقستان جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىمنىڭ - WAICO- نىڭ قۇرىلتايشى مەملەكەتتەرىنىڭ قاتارىنا رەسمي تۇردە كىردى. كەلىسىمگە بارلىعى 29 ەلدىڭ، سونىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ، ق ح ر- دىڭ، كاتاردىڭ، ەگيپەتتىڭ جانە برازيليانىڭ وكىلدەرى قول قويدى. سالتاناتتى راسىمگە ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش، سونداي-اق باسقا دا مەملەكەتتەر مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
تاريحي شەشىم «جارقىن بولاشاق جولىنداعى جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى سەرىكتەستىك» ۇرانىمەن ءوتىپ جاتقان جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك كونفەرەنتسيا جانە ج ي- ءدى جاھاندىق باسقارۋ بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەڭەس (WAIC-2026) اياسىندا قابىلداندى. شتاب-پاتەرى شاڭحايدا ورنالاسقان جاڭا حالىقارالىق قۇرىلىمنىڭ قۇرىلۋى سيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى جاھاندىق ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ساپالى جاڭا دەڭگەيگە كوشكەنىن بىلدىرەدى.
«جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىمدى قۇرۋ تۋرالى» كەلىسىمگە قول قويۋ ءراسىمى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتىڭ جانە ق ح ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۆان ي- ءدىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى.
كونفەرەنتسيانىڭ اشىلۋ سالتاناتى بارىسىندا ۇيىمنىڭ قۇرىلعانى رەسمي تۇردە جاريالاندى، بۇل جاھاندىق سيفرلىق تەڭسىزدىكتى ەڭسەرۋگە جانە تەحنولوگيالاردى باسقارۋدىڭ ءادىل ەرەجەلەرىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان باستامالاردى ىسكە اسىرۋداعى ماڭىزدى قادام بولدى.
قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتارعا سايكەس، ۇيىمنىڭ قىزمەتى ب ۇ ۇ جارعىسىنىڭ ماقساتتارى مەن قاعيداتتارىنا نەگىزدەلەدى. تاراپتار كەڭ اۋقىمدى كونسۋلتاتسيالار، بىرلەسكەن ۇلەس جانە ءوزارا تيىمدىلىك قاعيداتتارىن ۇستانۋعا، سونداي-اق ادام مۇددەسىنە باعدارلانۋعا كەلىستى.
- قازاقستاننىڭ WAICO- عا جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىمدى قۇرۋعا قاتىسۋى ءبىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. الەم تەحنولوگيالىق دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە اياق باسۋدا، وندا جي كەزىندەگى ينتەرنەت نەمەسە ەلەكتر ەنەرگياسى سياقتى بازالىق ينفراقۇرىلىمعا اينالىپ وتىر. بۇگىندە مەملەكەتتەر تەحنولوگيالار ءۇشىن عانا ەمەس، تالانت، ەسەپتەۋ قۋاتتارى مەن دەرەكتەر، سونداي-اق ج ي- ءدى دامىتۋدىڭ حالىقارالىق ەرەجەلەرىن قالىپتاستىرۋعا قاتىسۋ مۇمكىندىگى ءۇشىن دە باسەكەگە تۇسۋدە، - دەپ اتاپ ءوتتى جاسلان ماديەۆ.
جاسلان ماديەۆ سونىمەن قاتار، ۇيىمعا كىرۋ مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ەلدە جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇيەلى جۇمىستىڭ زاڭدى كەزەڭى ەكەنىن باسا ايتتى. سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا تولىققاندى AI- ەكوجۇيەسى قالىپتاستى: جاساندى ينتەللەكت تۋرالى بەيىندى زاڭ قابىلداندى، پرەزيدەنتتىڭ توراعالىعىمەن ج ي جونىندەگى كەڭەس جۇمىس ىستەيدى، وڭىردەگى ەڭ قۋاتتى سۋپەركومپيۋتەر پايدالانۋعا بەرىلدى، قۋاتى 1 گۆت- قا دەيىنگى Data Center Valley جوباسى ىسكە اسىرىلۋدا، ۇلتتىق تىلدىك مودەلدەر جاسالدى جانە Alem.AI حالىقارالىق ورتالىعى تابىستى جۇمىس ىستەۋدە.
ايتا كەتەر بولساق، ق ح ر ج ي- ءدى قاۋىپسىز جانە ەتيكالىق تۇرعىدان پايدالانۋ جونىندەگى جاھاندىق سۇرانىسقا جاۋاپ رەتىندە WAICO- نى قۇرۋعا باستاماشىلىق ەتتى. WAICO- نىڭ باستى ماقساتتارى رەتىندە، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پەن جاھاندىق باسقارۋدى دامىتۋدى، ج ي تەحنولوگيالارىنىڭ پايدالى، قاۋىپسىز جانە ءادىل بولۋىن قامتاماسىز ەتۋدى، سونداي-اق ولاردىڭ بۇكىل ادامزات يگىلىگى ءۇشىن سالاۋاتتى، رەتتەلگەن دامۋىنا جاردەمدەسۋدى ايقىندادى.
قازاقستاننىڭ جاڭا حالىقارالىق قۇرىلىمعا قاتىسۋى ەلىمىز ءۇشىن قۇزىرەتتەرمەن الماسۋ، ينۆەستيتسيالار تارتۋ جانە وزىق تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى بىرلەسىپ ازىرلەۋ ءۇشىن جول اشپاق، بۇل رەسپۋبليكانىڭ جاھاندىق تەحنولوگيالىق ارحيتەكتۋرانىڭ نەگىزگى قاتىسۋشىسى جانە «ادام يگىلىگى ءۇشىن ج ي» بولاشاعىن قالىپتاستىرۋداعى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندەگى مارتەبەسىن ايعاقتايدى.