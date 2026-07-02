جاسلان ماديەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلارعا قازاقستاننىڭ سيفرلىق باستامالارىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان الەمدىك دەڭگەيدەگى سيفرلىق ينفراقۇرىلىمداردى قۇرىپ جاتىر. بۇل جونىندە ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى وتىرىسىندا مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، ەلىمىزدىڭ باستامالارى جاھاندىق تەحنولوگيالىق ينۆەستورلارعا جاڭا مۇمكىندىكتەر بەرەدى.
- قازاقستانداعى وتە ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ ءبىرى - ترانسكاسپي تالشىقتى-وپتيكالىق ءدالىزى. كاسپي تەڭىزى ارقىلى وتەتىن العاشقى سۋاستى تالشىقتى-وپتيكالىق كابەل بيىل جىل سوڭىندا دايىن بولىپ، ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى جاڭا سيفرلىق كوپىرگە اينالادى. ول اناعۇرلىم جوعارى حالىقارالىق وتكىزۋ قابىلەتىن قامتاماسىز ەتەدى. دەرەكتەر الماسۋدا بوگەلۋدى ازايتادى. بايلانىستى ءارتاراپتاندىرىپ، دەرەكتەر جونەلتۋدە تۇراقتىلىققا جول اشادى. مۇنىڭ ءبارى دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن، جاساندى ينتەللەكتىنى جانە ايماقتىق دەڭگەيدەگى سيفرلىق پلاتفورمالاردى دامىتادى، - دەدى جاسلان ماديەۆ كەڭەستىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسىندا.
سونىمەن بىرگە، ول سيفرلىق سالاداعى ەلىمىزدىڭ ەڭ باستى جوباسى «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارى القابى» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ەسەپتەۋ ينفراقۇرىلىمى ءۇشىن الەمدەگى ەڭ باسەكەگە قابىلەتتى الاڭداردىڭ ءبىرىن قۇرىپ جاتىرمىز. جوبا بارلىق نەگىزگى ارتىقشىلىقتى ءبىر ورتالىققا بىرىكتىرەدى: دامۋ ءۇشىن ءىرى الاڭدار؛ سەنىمدى سۋمەن قامتۋ؛ ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ باعاسى كيلوۆات-ساعاتىنا 2,5 ا ق ش سەنتى؛ ەشقانداي بوگەلۋسىز حالىقارالىق بايلانىس؛ سالىق جەڭىلدىكتەرى؛ ەسەپتەۋ قۋاتىن 1 گيگاۆاتقا دەيىن ارتتىرۋ مۇمكىندىگى. وتكەن ايدا قازاقستان Firebird كومپانياسىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ تۋرالى قۇنى 10 ميلليارد دوللارلىق كەلىسىمشارتقا قول قويدى. جوبا تولىقتاي NVIDIA-نىڭ تەحنولوگيالىق قولداۋىمەن قامتىلعان، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار، ول بارلىق تەحنولوگيالىق ينۆەستورلاردى وسى ەكوجۇيەگە قوسىلۋعا شاقىردى.