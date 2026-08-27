جاساندى ينتەللەكتىنى مەكتەپتەرگە ەنگىزۋ قالاي ىسكە اسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت باعىتى مەكتەپتەردە قاشان تولىق ەنگىزىلەدى؟ بۇل سۇراققا وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- جاساندى ينتەللەكت مەكتەپتەردە جەكە ءپان رەتىندە ەمەس، ياعني قولدانىستاعى سيفرلىق باعىتتاعى پاندەردىڭ مازمۇنىنا ەنگىزىلەدى. وسى ماقساتتا «سيفرلىق ساۋاتتىلىق» جانە «ينفورماتيكا» پاندەرىنىڭ اتاۋى وزگەرتىلىپ، ولاردىڭ مازمۇنى جاساندى ينتەللەكت كومپونەنتتەرىمەن تولىقتىرىلدى. 2026-جىلعى 12-مامىردا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جونىندەگى جارلىعى قابىلداندى. ونى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 2026-2029 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپار ازىرلەندى،-دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
بۇل تۇرعىدا 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ پاۆلودار جانە قىزىلوردا وبلىستارىنداعى 10 شاعىن جيناقتى مەكتەپتە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن پايدالانۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا باستالادى. پيلوتتىق كەزەڭدە جوبا 500 شاعىن جيناقتى مەكتەپتى قامتىپ، 2029 -جىلعا قاراي بارلىق 2600 شاعىن جيناقتى مەكتەپكە تاراتىلادى.
- جاساندى ينتەللەكتىنى ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنە ەنگىزۋ 2026-2029-جىلدارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى،- دەپ ناقتىلادى ۆەدومستۆو.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بيىل كوكتەمدە مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەندىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتى ستۋدەنتتەردى وقىتۋدى باستايدى.