جاساندى ينتەللەكت قازاقشا جاڭالىقتاردى ىم تىلىنە اۋدارادى
استانا. KAZINFORM - ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى قازاق تىلىندەگى مەدياماتەريالداردى اۆتوماتتى تۇردە ىم تىلىنە اۋداراتىن SignBridge AI جۇيەسىن ازىرلەپ جاتىر.
بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى دينارا شەگلوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇگىندە قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارى جاساندى ينتەللەكتىنى وقىتۋمەن عانا شەكتەلمەي، ءتۇرلى سالاعا ارنالعان ءوز سيفرلىق ونىمدەرىن ازىرلەۋگە كوشكەن.
- ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى قازاق تىلىندەگى مەدياماتەريالداردى اۆتوماتتى تۇردە ىم تىلىنە اۋداراتىن SignBridge AI جۇيەسىن ەنگىزىپ جاتىر. بۇل جوبا قازىردىڭ وزىندە Jibek Joly تەلەارناسىندا قولدانىلادى، - دەدى دينارا شەگلوۆا.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جوعارى وقۋ ورىندارى ازىرلەگەن جاساندى ينتەللەكت جوبالارى ءبىلىم بەرۋ، مەديتسينا، ءوندىرىس، تۋريزم، قارجى جانە سيفرلىق قاۋىپسىزدىك سالالارىندا دا قولدانىس تاۋىپ وتىر.
ماسەلەن، Astana IT University كۇن پانەلدەرىندەگى اقاۋلاردى درونداردىڭ كومەگىمەن انىقتايتىن EnergyDronesAI جۇيەسىن ازىرلەگەن. ال شىعىس قازاقستان تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى شاحتالارداعى قوزعالىستى باقىلاۋعا جانە وندىرىستىك قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان Smart Safety Monitor جۇيەسىن جاساپ شىعارعان. بۇل جوبا دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ گرانتتىق قولداۋىنا يە بولعان.
سونىمەن قاتار استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى تەلەمەديتسيناعا ارنالعان ZhanCare.AI پلاتفورماسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر. ال Astana IT University ترانسپلانتولوگيا سالاسىنداعى دارىگەرلەردىڭ جۇمىسىن قولداۋعا ارنالعان CortexAI جۇيەسىن ازىرلەۋ ۇستىندە. جوبا ساۋد ارابياسىنىڭ حالىقارالىق گرانتىن جەڭىپ العان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىندە قازاقستانداعى جۇمىس كۇشىنىڭ شامامەن 70 پايىزىندا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كومەگىمەن ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بار ەكەنى انىقتالعان بولاتىن.