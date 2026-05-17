جاساندى ينتەللەكت ءپانى، سمارتفونعا تىيىم، اقىلدى كامەرالار: مەكتەپتەردە نە وزگەرەدى
1-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلدەگى 500 مەكتەپتىڭ وقۋ باعدارلاماسىنا جاساندى ينتەللەكت ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن ەكسكليۋزيۆ سۇحباتىندا ايتتى.
ج ي شالعاي اۋىلدارعا ساپالى ءبىلىم جەتكىزەدى
12- مامىردا مەملەكەت باسشىسى ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعان ەدى. ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما اۋىل مەن قالا مەكتەپتەرى اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسى الشاقتىعىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
- بۇگىندە ەلىمىزدە 8 مىڭنان استام مەكتەپ بار. ونىڭ 2600- ءى - شالعاي اۋىلدارداعى شاعىن جيناقتى مەكتەپتەر. بۇل - كوبىنە شەكارا ماڭىنداعى جانە الىس ايماقتارداعى ءبىلىم وشاقتارى. ءبىز ولاردى جاپپايمىز، ويتكەنى ولار الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمنىڭ ماڭىزدى بولىگى. الايدا مۇنداي مەكتەپتەرگە مۇعالىمدەر بارا بەرمەيدى. قازىر جاراتىلىستانۋ-عىلىمي باعىتتاعى مىڭنان استام پەداگوگ جەتىسپەيدى. سەبەبى كەي پاندەر بويىنشا ساعات سانى از. سوندىقتان اۋىل بالالارى فيزيكا، حيميا، بيولوگيا پاندەرىن ساپالى مەڭگەرۋى ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنىڭ مۇمكىندىگىن پايدالانۋىمىز قاجەت، - دەدى مينيستر.
پيلوتتىق جوبا 1 -قىركۇيەكتە باستالادى. العاشقى كەزەڭدە 500 شاعىن مەكتەپ قامتىلادى. ءبىر جىلدان كەيىن قالعان ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن قوسۋ كوزدەلىپ وتىر.
سونداي-اق شالعاي اۋىلدارداعى وقۋشىلار ءۇشىن ەلىمىزدىڭ ۇزدىك پەداگوگتەرىنىڭ ونلاين ۆيدەوساباقتارى قولجەتىمدى بولادى. جاساندى ينتەللەكت وقۋشىنىڭ ساباقتى كورگەن-كورمەگەنىن جانە تاپسىرمانى ورىنداۋ دەڭگەيىن تالداي الادى.
بالانىڭ كوڭىل-كۇيىن انىقتايتىن ج ي- كامەرالار
سوڭعى ەكى جىلدا مينيسترلىك ءبىلىم بەرۋ سالاسىن سيفرلاندىرۋ باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزگەن. قازىر ۆەدومستۆو ۇسىناتىن 64 مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ 41-ءى eGov پلاتفورماسى ارقىلى ونلاين قولجەتىمدى. بىلتىر ميلليوننان استام وقۋشى اتتەستاتىن ءوز بەتىنشە جۇكتەپ العان. سونداي-اق بالاباقشاعا كەزەككە تۇرۋ، 1-سىنىپقا قابىلداۋ جانە مەكتەپ اۋىستىرۋ قىزمەتتەرى دە ونلاين فورماتقا كوشىرىلگەن.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، جاڭادان اشىلعان «كەلەشەك مەكتەپتەرىنە» جاساندى ينتەللەكتىسى بار كامەرالار ورناتىلا باستاعان. ولار وقۋشىلاردىڭ كوڭىل-كۇيىن، بۋللينگ پەن الىمجەتتىك بەلگىلەرىن انىقتاي الادى. بۇل اقپارات مەكتەپ مۇعالىمدەرى مەن پسيحولوگتارىنا قولجەتىمدى بولادى.
- نەگىزگى ماقسات - ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ. ءبىز بارلىق مەكتەپتى، 3,9 ميلليون وقۋشى مەن 460 مىڭ مۇعالىمنىڭ دەرەگىن سيفرلاندىرۋىمىز قاجەت. ءار وقۋشىنىڭ سيفرلىق پروفيلى قالىپتاسادى. وندا قانداي پاندەردى قالاي وقىعانى، قانداي قوسىمشا ءبىلىم العانى كورسەتىلەدى. بولاشاقتا جوعارى وقۋ ورىندارى گرانت ءبولۋ كەزىندە وسى پروفيلدەردى ەسكەرەتىن دەڭگەيگە جەتۋىمىز كەرەك، - دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا.
بيىلدان باستاپ مەكتەپتەردە جاساندى ينتەللەكت تۋرالى ەلەكتيۆتى كۋرس ەنگىزىلەدى. سونىمەن قاتار 1-سىنىپتان باستاپ «ج ي جانە اقپاراتتىق ساۋات» ءپانى كەزەڭ-كەزەڭىمەن وقىتىلادى.
- باستى مىندەت - بالاعا ChatGPT ادام ەمەستىگىن، تەك الگوريتمدەر جيىنتىعى ەكەنىن ءتۇسىندىرۋ. قازىر مينيسترلىك جانىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسى جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ ەتيكاسىن، اكادەميالىق ادالدىق پەن انتيپلاگيات جۇيەسىن ازىرلەپ جاتىر، - دەدى ول.
ج ي مۇعالىمدى الماستىرا الا ما؟
مينيستر ۇستازداردىڭ دا سيفرلىق پروفيلى جاسالاتىنىن ايتتى. قازىرگى ۋاقىتتا مۇعالىمدەر پورتفوليو جيناۋ ارتىق جۇكتەمە ەكەنىن ايتىپ ءجۇر.
- سوندىقتان پەداگوگتىڭ ساعاتى، وقۋشىلارىنىڭ وليمپيادا ناتيجەلەرى مەن جەتىستىكتەرى اۆتوماتتى تۇردە كورىنەتىن سيفرلىق جۇيە قۇرامىز. سونىمەن بىرگە، جاساندى ينتەللەكت ءار ءپان بويىنشا وقۋشىنىڭ قاي تاقىرىپتى تۇسىنبەي قالعانىن دا بىلە الادى. كەلەسى تاقىرىپقا وتكىزبەي، قوسىمشا تاپسىرمالار بەرىپ، تاقىرىپتى ءتۇسىنۋىن ءجىتى قاداعالايدى، - دەدى مينيستر.
مينيسترلىك قازىردىڭ وزىندە OpenAI كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، 200 مىڭعا جۋىق مۇعالىمدى وقىتىپ جاتقانىن حابارلادى. پەداگوگتەرگە ارنالعان ەكى ايلىق كۋرستا ج ي قۇرالدارىن پايدالانۋ، prompt engineering نەگىزدەرى جانە جاڭا تەحنولوگيالاردىڭ مۇمكىندىكتەرى ۇيرەتىلەدى. قىركۇيەكتەن كەيىن تاعى 200 مىڭ مۇعالىمدى وقىتۋ جوسپارلانعان.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت ەشقاشان مۇعالىمنىڭ ورنىن باسپايدى.
- جاساندى ينتەللەكت - تەك قۇرال. ول ساباق جوسپارىن قۇرۋ، ءۇي تاپسىرماسىن تەكسەرۋ، ەمتيحان ماتەريالدارىن دايىنداۋ سياقتى جۇمىستاردى جەڭىلدەتەدى. بۇل مۇعالىمدەردى بىرنەشە ساعاتقا سوزىلاتىن ارتىق جۇكتەمەدەن بوساتىپ، شىعارماشىلىقپەن كوبىرەك اينالىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ تۇيىندەدى مينيستر.
سىنىپتا سمارتفون ۇستاۋدىڭ ورتاق ەرەجەسى جاسالادى
مينيسترلىك سمارتفون قولدانۋعا قاتىستى ستاندارتتاردى دا قايتا قاراستىرىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، بارلىق تىلدىك پاندەردە ديكتانت، مازمۇنداما جانە شىعارما جازۋ قايتا ەنگىزىلەدى.
- قازىر وقۋشى ءماتىندى ءوزى جازدى ما، الدە جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن ورىندادى ما، انىقتاۋ قيىن. ال ديكتانت پەن مازمۇنداما بالانىڭ گرامماتيكالىق ساۋاتىن دامىتۋ ءۇشىن قاجەت. سونىمەن بىرگە، 1-5 -سىنىپ وقۋشىلارىنا سمارتفون قولدانۋدى شەكتەۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتىرمىز، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن سمارتفون ۇستاۋعا قاتىستى ءار مەكتەپ ءوز ىشكى ءتارتىبىن بەكىتسە، ەندى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءبىرىڭعاي ەرەجە قابىلدايدى.
قازىر ماجىلىستە 14-16 جاسقا دەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە اككاۋنت جۇرگىزۋگە شەكتەۋ ەنگىزۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتىر. مينيستر قوعاممەن جانە اتا-انالار قاۋىمىمەن 7-سىنىپقا دەيىن سمارتفوندى ساباقتا پايدالانۋعا شەكتەۋ قويۋ ماسەلەسى تالقىلاناتىنىن ايتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، ۇكىمەت 1- شىلدەگە دەيىن ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋدىڭ 2029 -جىلعا دەيىنگى كەشەندى ءىس-شارالار جوسپارىن بەكىتۋ كەرەك. 1 -تامىزعا دەيىن مەكتەپتەر تەحنيكا تۇرعىسىنان جاراقتاندىرىلىپ، جىلدامدىعى جوعارى ينتەرنەتپەن قامتىلادى.
اۆتورلار
ايجان سەرىكجان قىزى