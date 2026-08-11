جاساندى ينتەللەكت ەڭبەك كىتاپشالارىن وقىپ، زەينەتاقى تاعايىنداۋعا قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - جىل سوڭىنا دەيىن الەۋمەتتىك-ەڭبەك سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى تاعى بەس باعىت بويىنشا ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ءمالىم ەتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ءۇشىنشى توقساندا جاساندى ينتەللەكت جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ بەلسەندى شارالارىنا جولداما بەرۋ كەزىندە قولدانىلا باستايدى.
- جۇيە جۇمىس ىزدەۋشىنىڭ دەرەكتەرىن اۆتوماتتى تۇردە تالداپ، ونىڭ بىلىكتىلىگى مەن قاجەتتىلىكتەرىنە سايكەس قولداۋ شارالارىن ىرىكتەيدى. جۇمىس ىزدەۋشىنىڭ سايكەستىگىن باعالاۋ، قاجەتتى قولداۋ قۇرالدارىن تاڭداۋ جانە ازاماتتىڭ بەيىنىنە قاراي جەكە ۇسىنىمدار قالىپتاستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر،-دەدى اسقاربەك ەرتايەۆ.
سونداي-اق ج ي كاسىبي ەڭبەككە قابىلەتتىلىكتەن ايىرىلۋ دارەجەسىن ايقىنداۋدا دا قولدانىلادى. بۇل رەتتە جۇيە مەديتسينالىق دەرەكتەردى تالداپ، ازاماتتىڭ ەڭبەككە قابىلەتىن جوعالتۋ دەڭگەيىن ەسكەرە وتىرىپ، شەشىم جوباسىن ازىرلەيدى.
ءال تورتىنشى توقساندا سكانەرلەنگەن ەڭبەك كىتاپشالارىن اۆتوماتتى تۇردە تانۋ تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ جوسپارلانعان. سونىمەن بىرگە جاسىنا بايلانىستى زەينەتاقى تولەمدەرىن تاعايىنداۋ كەزىندە ۇسىنىمدار قالىپتاستىرۋعا ج ي قاتىسادى.
بۇدان بولەك، ۆەدومستۆو كاسىپورىندارداعى ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى سالاسىنا دا جي ەنگىزۋدى كوزدەپ وتىر. جاڭا جۇيە وندىرىستەگى ەڭبەك تاۋەكەلدەرىن تالداپ، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ بۇزىلۋى مۇمكىن باعىتتاردى الدىن الا انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ءبىز جەكەلەگەن وتىنىشتەرمەن جۇمىس ىستەۋدەن ازاماتتاردىڭ ومىرلىك جاعدايلارىن سۇيەمەلدەۋگە بىرتىندەپ كوشىپ جاتىرمىز. ءبىز ءۇشىن نەگىزگى ناتيجە راسىمدەر سانى ەمەس، ناقتى ادامعا قاجەتتى كومەكتىڭ ۋاقتىلى جانە اتاۋلى تۇردە كورسەتىلۋى ماڭىزدى،-دەدى اسقاربەك ەرتايەۆ.
بۇعان دەيىن ەڭبەك ءمينيسترى اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەككە مۇقتاجداردى، مۇگەدەكتىك توپتارىن ج ي انىقتايتىنىن ايتقان ەدى.