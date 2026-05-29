جاساندى ينتەللەكت ەڭبەك نارىعىن وزگەرتەدى - زەرتتەۋ
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت ەكونوميكا مەن ەڭبەك نارىعىن وزگەرتەتىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ بىرىنە اينالىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە- ءمينيسترى دينارا شەگلوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى QS Quacquarelli Symonds حالىقارالىق تالداۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ەڭبەك نارىعى مەن كادر دايارلاۋ جۇيەسىنە ىقپالىن زەرتتەگەن.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، قازاقستانداعى جۇمىس كۇشىنىڭ شامامەن 70 پايىزىندا جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ ارقىلى ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ورتاشا نەمەسە جوعارى مۇمكىندىك بار. سونىمەن قاتار ماماندىقتاردىڭ 53 پايىزدان استامىندا جەكەلەگەن مىندەتتەردى ءىشىنارا اۆتوماتتاندىرۋعا جاعداي جاسالعان.
- بۇل ادامنىڭ ورنىن تەحنولوگيا الماستىرادى دەگەندى بىلدىرمەيدى. اڭگىمە ەڭبەك سيپاتىنىڭ، سونداي-اق مامانداردىڭ داعدىلارى مەن قۇزىرەتتەرىنە قويىلاتىن تالاپتاردىڭ وزگەرۋى تۋرالى بولىپ وتىر، - دەدى دينارا شەگلوۆا.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، زەرتتەۋدىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارىنىڭ ءبىرى - جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن ەكونوميكاعا كوشۋ ءۇشىن جوعارى ءبىلىمدى مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ جانە قايتا دايارلاۋ قارقىنىن شامامەن ءۇش ەسە جەدەلدەتۋ قاجەتتىگى.
بۇعان دەيىن بارلىق جوعارى وقۋ ورنىندا ستۋدەنتتەرگە جاساندى ينتەللەكت ءپانىن وقىتۋ ەنگىزىلەتىنى حابارلانعان ەدى.