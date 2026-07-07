جاساندى ينتەللەكت ادامنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن الماستىرماۋى ءتيىس - دارحان جازىقباي
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت شەشىم قابىلداۋعا كومەكتەسكەنىمەن ادامنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن الماستىرماۋى ءتيىس.
مۇنداي پىكىردى جەنيەۆادا ءوتىپ جاتقان ب ۇ ۇ- نىڭ جاساندى ينتەللەكتتى باسقارۋ جونىندەگى جاھاندىق ديالوگىندا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقباي ءبىلدىردى.
«ج ي سالاسىنداعى الشاقتىقتاردى ەڭسەرۋ: الەۋەتتى ارتتىرۋ، قولجەتىمدىلىك جانە سيفرلىق نەگىزدەر» اتتى سەسسيادا ءسوز سويلەگەن اگەنتتىك ءتوراعاسى جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنىڭ جاڭا تەحنولوگيالاردى ءتيىمدى ءارى جاۋاپتى پايدالانۋعا دايىندىعىنا توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتاردىڭ جاساندى ينتەللەكتىگە دەگەن سەنىمى الگوريتمدەرگە ەمەس، مەملەكەتتىڭ شەشىمدەردى قانشالىقتى ءادىل، اشىق جانە ەسەپتى تۇردە قابىلدايتىنىنا دەگەن سەنىمنەن باستالادى.
سونىمەن قاتار ول قازاقستاننىڭ ناقتى تاجىريبەسى رەتىندە مەملەكەتتىك قىزمەتتى سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ ناتيجەلەرىن تانىستىردى.
بۇگىندە e-Qyzmet سيفرلىق HR- پلاتفورماسى 80 مىڭنان استام مەملەكەتتىك قىزمەتشىنى بىرىكتىرىپ، 400-دەن استام سيفرلىق HR- پروتسەستى قامتيدى. پلاتفورما 100 دەن استام مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەمەن ينتەگراتسيالانعان. مەملەكەتتىك قىزمەتكە ىرىكتەۋ كونكۋرستارى تولىقتاي ونلاين فورماتتا نەبارى 5-7 جۇمىس كۇنى ىشىندە وتكىزىلىپ، اشىق، باسەكەلى ءارى وبەكتيۆتى ىرىكتەۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
قازاقستان مەملەكەتتىك باسقارۋدا Integrity by Design قاعيداتىن باسشىلىققا الادى.
كانديداتتاردىڭ انونيمدەندىرىلگەن دەرەكتەرىن پايدالانۋ، ءبىرىڭعاي باعالاۋ جۇيەسى، رەيتينگتەردىڭ اۆتوماتتى تۇردە قالىپتاستىرىلۋى جانە ءاربىر شەشىمنىڭ سيفرلىق ءىزىنىڭ ساقتالۋى سۋبەكتيۆتىلىك پەن سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا اگەنتتىك كادرلىق دەرەكتەردى تالداۋ كەزىندە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانىپ، بولجامدى كادرلىق جوسپارلاۋ مەن مەملەكەتتىك فۋنكتسيالارعا اۋديت جۇرگىزۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەۋدە. مەملەكەتتىك سەكتوردا جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ قولجەتىمدىلىك، ادامي باقىلاۋ جانە ەسەپتىلىك قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن.
- جاساندى ينتەللەكت شەشىم قابىلداۋعا كومەكتەسە الادى، ءبىراق ول ادامنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن الماستىرماۋى ءتيىس. تۇپتەپ كەلگەندە، ماسەلە تەحنولوگيانىڭ مەملەكەتتى وزگەرتە الاتىنىندا ەمەس، مەملەكەتتىڭ وسى تەحنولوگيالارعا قانداي قۇندىلىقتار ەنگىزەتىندە جاتىر. قازاقستان اشىقتىق پەن تەڭ مۇمكىندىكتەر قاعيداتىن ۇستانادى جانە وسى باعىتتاعى تاجىريبەسىمەن بولىسۋگە دايىن، - دەدى دارحان جازىقباي.
ايتا كەتەيىك، اتالعان ءىس-شارادا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ رەفورمالارىن قولدايتىنىن راستاپ، «سيفرلىق ۇلت» قۇرۋداعى ۇلتتىق تاجىريبەسىمەن ءبولىستى.