جاساندى جاۋىن كليماتقا اسەر ەتە مە - مامان ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - جاساندى جاۋىن باسقا وڭىرلەردەگى جاڭبىردىڭ ازايۋىنا اسەر ەتە مە؟ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا سيفرلىق ۇكىمەتتى قولداۋ ورتالىعىنىڭ باس ديرەكتورى ءاليا وسپانوۆا وسى تەحنولوگيا توڭىرەگىندەگى ءجيى قويىلاتىن سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە «جاڭبىردى تۇركىستانعا بۇرىپ جىبەردى»، «باسقا وڭىرلەرگە جاۋىن جەتپەي قالدى» دەگەن پىكىرلەر ايتىلىپ جاتىر. ءبىراق ءاليا وسپانوۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل تەحنولوگيانىڭ جۇمىس ىستەۋ ءتاسىلى مۇلدە باسقا.
- بۇل جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قۇرعاقشىلىقتىڭ الدىن الۋ. وتكەن جىلى تۇركىستان وبلىسىندا 8 ايدان استام ۋاقىت جاۋىن-شاشىن بولماعان كەزەڭدەر تىركەلدى. سونىڭ سالدارىنان فەرمەرلەر ۇلكەن قيىندىقتارعا تاپ بولدى. ءبىز بىرنەشە مەملەكەتتىڭ تاجىريبەسىن زەرتتەدىك، حالىقارالىق مەتەورولوگيالىق ۇيىمداردىڭ ۇسىنىمدارىن قارادىق. عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن حالىقارالىق تاجىريبەگە سۇيەنە وتىرىپ وسى جوبانى ىسكە قوستىق، - دەدى ول.
بۇل تەحنولوگيا الەمدە شامامەن 50 جىل بويى قولدانىلىپ كەلەدى. ا ق ش، قىتاي، كانادا، ەۋروپا جانە تاياۋ شىعىس ەلدەرىندە پايدالانىلادى. سونداي-اق مامان جاڭبىردىڭ قالاي پايدا بولاتىنىن ءتۇسىندىردى.
- ءبىز جاڭا بۇلت جاسامايمىز. ارنايى ۇشاق تابيعي تۇردە قالىپتاسقان جاۋىن بۇلتتارىنا عانا جۇمىس ىستەيدى. بۇلتتىڭ استىنا ەكولوگيالىق قاۋىپسىز تۇز رەاگەنتتەرى اينالدىرا سەبىلەدى. سول كەزدە ىلعالدىڭ كريستالدانۋ پروتسەسى جىلدامداپ، جاۋىن-شاشىن ءتۇسۋ ىقتيمالدىعى ارتادى. ونىڭ ۇستىنە اسەر ەتۋ اۋماعى شەكتەۋلى، جاۋىن ۇلكەن اۋماققا تارالمايدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ءاليا وسپنوۆا.
قازاقستان وڭىردە جاساندى جاڭبىر تەحنولوگياسىن پايدالانعان العاشقى ەل ەكەنىن ەسكە سالا كەتەيىك.
بۇعان دەيىن، تۇركىستاندىق فەرمەرلەر قاۋىننىڭ ءبۇلىنۋىن جاساندى جاڭبىردان كورىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.