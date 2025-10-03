جاساندى ينتەللەكتتى مەڭگەرسەڭ - ميلليون تابۋ ءسوز ەمەس
استانا. KAZINFORM - استانادا ءوتىپ جاتقان Digital Bridge حالىقارالىق فورۋمى بيىل دا الەمدىك تەحنولوگيا سالاسىنىڭ الپاۋىتتارىن ءبىر الاڭعا جينادى.
فورۋمعا Sinovation Ventures باسشىسى لي كاي-فۋ، Google ساراپشىسى پيتەر نورۆيگ سىندى high-tech يندۋسترياسىنىڭ كوشباسشىلارى، سونداي-اق قازاقستاندىق IT- سالا ماماندارى قاتىستى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
فورۋمعا قاتىسۋشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇگىندە جاساندى ينتەللەكت تەك IT سالاسىنىڭ ەمەس، بارلىق سالانىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەتىن فاكتورعا اينالىپ وتىر. وسى باعىتتا 15 جىلدان استام تاجىريبەسى بار وتاندىق جاساندى ينتەللەكت زەرتتەۋشىسى دە ءوز ويىن ءبولىستى.
«جاساندى ينتەللەكت - سمارتفون مەن ينتەرنەتتەن كەيىنگى ساتى»
تيمۋر بەكتۇردىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى جولداۋىندا اتاپ وتكەندەي، جاساندى ينتەللەكتكە ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ - ۋاقىت تالابى.
قازىر IT ماماندارى عانا ەمەس، دارىگەر دە، زاڭگەر دە، اگرونوم دا جاساندى ينتەللەكتتى مەڭگەرۋى ءتيىس. بۇل - سمارتفون مەن ينتەرنەتتەن كەيىنگى كەلەسى ۇلكەن ساتى. ەگەر العاشقى تولقىندى وتكىزىپ الساق، بولاشاقتاعى تەحنولوگيالىق وزگەرىستەرگە بەيىمدەلۋ ودان سايىن قيىندايدى، - دەيدى ول.
گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكت ءداۋىرى
بۇگىندە الەم ءداستۇرلى جاساندى ينتەللەكتتەن گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكتكە (Generative AI) قادام باستى. بۇل ترانسفورمەرلىك تەحنولوگيالار مەن ۇلكەن تىلدىك مودەلدەرگە (LLM) نەگىزدەلگەن جۇيەلەردى دامىتۋدى كوزدەيدى.
ولاردىڭ مۇمكىندىكتەرى كەڭ: روبوتوتەحنيكاداعى قوزعالىستى باسقارۋ، كومپيۋتەرلىك كورۋ (computer vision)، داۋىس تانۋ جانە سينتەزدەۋ، ءماتىندى اۋدارۋ، فوتو-ۆيدەو وڭدەۋ.
قازاقستاندا دا بۇل سالادا العا ىلگەرىلەۋ بايقالادى. جاقىندا عانا Hitsvild AI ستارتاپى ەلدىڭ تاريحىنداعى العاشقى «يۋنيكورن» اتانىپ، قۇنى 1 ميلليارد دوللارعا باعالاندى.
جاڭا تابىس كوزدەرى
جاساندى ينتەللەكت عىلىمدى عانا ەمەس، بيزنەس پەن كاسىپكەرلىكتى دە دامىتۋعا جول اشىپ وتىر.
قازىر جاساندى ينتەللەكت ارقىلى كولل-ورتالىقتاعى شاعىمداردى ماتىنگە اينالدىرىپ، كومپانيا تابىسىن ارتتىرۋعا بولادى. ماركەتينگتە فوتو، ۆيدەو، موۋشن-ديزاين جاساۋ ارقىلى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءونىمدى ءتيىمدى جىلجىتۋعا مۇمكىندىك بار. ۇيدە وتىرىپ-اق ميلليوندار تابۋعا بولادى. ءوزىمنىڭ تاجىريبەمدە ءبىر جوبادان 15 ميلليون تەڭگە تاپقان كەزدەرىم بولدى. قارا جۇمىسپەن دە اقشا تابۋعا بولادى، ءبىراق ميمەن جۇمىس ىستەگەندە تابىس ودان دا ارتىق، - دەيدى تيمۋر بەكتۇر.