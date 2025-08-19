جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن تەمىرجولعا دا ەنگىزۋ كەرەك - ۇكىمەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن تەمىرجولعا دا ەنگىزۋ كەرەك. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن جۋىردا استانادا ساپالى تالداۋ جاساپ، اۋقىمدى دەرەكتەردى گەنەراتسيالاي الاتىن سۋپەركومپيۋتەر كلاستەرى ىسكە قوسىلدى. وسى تۇرعىدا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى مەن پەرسپەكتيۆالى ستارتاپتاردى ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىنا، سونىڭ ىشىندە تەمىرجولعا دا ەنگىزۋ كەرەك. مىسالى، جاساندى ينتەللەكت اپاتتىق جاعدايلاردىڭ ىقتيمال قاۋىپتەرىن جانە جولدار مەن جىلجىمالى قۇرامنىڭ توزۋىن الدىن الا ەسەپتەپ، وسىنداي ماسەلەلەردى شەشۋدىڭ ءتۇرلى نۇسقالارىن پىسىقتاي الادى، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
ۇكىمەت باسشىسى تەمىرجول سالاسىن سيفرلاندىرۋ كەزىندە IT ينفراقۇرىلىمدى باسقارۋدىڭ جانە اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ ينتەگراتسياسىن جۇرگىزۋدىڭ تۇتاس ءتاسىلىن جۇزەگە اسىرۋ قاجەتتىگىن باسا ايتتى.
سونىمەن قاتار ولجاس بەكتەنوۆ تەمىر جول جوبالارىن ۋاقىتىلى پايدالانۋعا بەرۋدى تاپسىردى.