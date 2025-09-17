جاساندى ينتەللەكت قۇرانداعى كەيبىر سوزدەردى بۇرمالاپ جىبەرۋى مۇمكىن - تاتارستان ءمۇفتيى
استانا. KAZINFORM - تاتارستاننىڭ ءمۇفتيى كاميل ساميگۋللين قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ەتيكاسى جونىندەگى كوميسسيا قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىسىنا پىكىر ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ماڭىزدى باستاما، ويتكەنى قازىرگى ۋاقىتتا جاستار مەن قوعامدا جاساندى ينتەللەكتىگە قاتىستى ءتۇرلى تۇسىنىك قالىپتاستىپ جاتىر.
- جالپى، ينتەرنەت مۇمكىندىگىن كەڭىنەن پايدالانامىن، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتىمەن دە جۇمىس ىستەۋ ارەكەتتەرى بولدى. ونى قوسىمشا قۇرال رەتىندە پايدالانسا، پايدالى بولۋى مۇمكىن. ءبىراق، كوبىنە اياتتارعا قاتىستى سۇراۋ سالساق، بۇرمالايتىن نەمەسە قوسىپ جىبەرەتىن تۇستارى بولادى. قۇراندى جاتقا بىلەتىن ادام رەتىندە ونىڭ كەيبىر سوزدەردى الماستىرعانىن بىردەن بايقايسىڭ جانە وسى جاعداي ءبىزدى ويلاندىرادى، - دەدى كاميل ساميگۋللين الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى كەزىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول ءدىني ماسەلەلەر بويىنشا جاساندى ينتەللەكتىدەن قانداي دا ءبىر جاۋاپ الۋعا ۇمتىلماۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى. بۇل تۇرعىدا ءدىني ماسەلەدە جاساندى ينتەللەكت جۇمىسىن ناقتى رەتتەپ، رەگلامەنتتەگەن ءجون.
- مۇسىلماندىق تۇرعىسىنان مورالدىق نورمالار بۇرىننان قالىپتاسقان، ياعني بارلىعىن بىرىكتىرەتىن بەلگىلى ەرەجەلەر بار، - دەدى قوستى تاتارستان ءمۇفتيى.
ايتا كەتەيىك، الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ەتيكاسى جونىندەگى ءدىنارالىق كوميسسيا قۇرۋدى ۇسىندى.
ول نەيروجەلىلەر مەن باسقا دا سەرپىندى تەحنولوگيالاردى جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانۋدىڭ امبەباپ قاعيداتتارىن ازىرلەۋمەن اينالىسادى.