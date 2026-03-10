جاساندى ينتەللەكت قازاقشا سويلەيدى
استانا. قازاقپارات - قىزمەت كورسەتۋشى وپەراتورلاردىڭ قازاقشاسى تۇزەلە باستايدى. تەك قازاقشا ەمەس، جالپى تۇركى تىلدەرىن تانيتىن ءىرى جاساندى زەردە ىسكە قوسىلادى.
پلاتفورما قازاق، تۇرىك، وزبەك، قىرعىز، ازەربايجان جانە تاتار ءتىلىن مەڭگەرگەن. بۇل - ورتالىق ازيا ەلدەرى ءۇشىن العاشقى اۋقىمدى جوبا. بۇعان دەيىن نەگىزىنەن اعىلشىن تىلىنە بەيىمدەلگەن حالىقارالىق جۇيەلەر قولدانىلىپ كەلگەن. بارىنىڭ ءوزى تۇركى تىلدەرىنىڭ فونەتيكالىق ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرمەگەن ەدى. جاڭا مودەل وسى ولقىلىقتاردى جويىپ، بايلانىس ورتالىقتارىنا، قارجى ۇيىمدارىنا، لوگيستيكالىق، سەرۆيستىك كومپانيالارعا جانە مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنا پايداسىن تيگىزىپ جاتىر.
- جاڭا جوبانىڭ ەرەكشەلىگى - ول تۇركى تىلدەرىندە ويلايدى. ال قولدانىستاعى حالىقارالىق پلاتفورمالاردىڭ باسىم بولىگى اعىلشىن تىلىنەن اۋدارىلعان، ياعني بەيىمدەلگەن مودەلدەر. سوندىقتان مورفولوگيادا، ديالەكت جانە كىرمە سوزدەردە ءجيى قاتەلىك جىبەرەدى. «ال جاڭا جوبادا تۇركى تىلدەرىنىڭ فونەتيكاسى مەن اۋىزەكى سويلەۋ ۇلگىسىن بارىنشا ەسكەردىك»، - دەيدى اۆتورلار.
اسەل رامازان، Cybernet كومپانياسىنىڭ كىرىس جەلىسىن ازىرلەۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى:
- ءبىزدىڭ پلاتفورما جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە داۋىستىق اگەنتتەردى جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز قالاي جاسايمىز؟ ءبىز ەڭ ۇزدىك وپەراتورلاردىڭ ۇلگىسىن الامىز. سونىڭ نەگىزىندە سول وپەراتورلارعا ۇقسايتىن اگەنتتەردى قۇراستىرامىز. باسقاشا تىلمەن ايتقاندا، ول - ۇزدىك وپەراتورلاردىڭ كوشىرمەسى. بۇل اگەنتتەر كليەنتتەرگە قوڭىراۋ ارقىلى كەڭەس بەرەدى. وپەراتورلار سياقتى جۇمىس ىستەيدى.
جاڭا جوبا قازاقستاندى تۇتىنۋشى رولىنەن شىعارىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى، ءوز تەحنولوگيالارىن ازىرلەۋشى مەملەكەت قاتارىنا ەنگىزۋدى كوزدەيدى. بۇل سيفرلىق سەرۆيستەردى انا تىلىندە، جاساندى زەردەنىڭ كومەگىمەن ساپالى تۇردە جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ديلشات ءابدىراحمانوۆ، قازاقستانداعى Cybernet كومپانياسىنىڭ ديرەكتورى:
- ءبىز وزبەكستاندا، قازاقستاندا، قىرعىزستاندا قازىر جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. تۇركيا مەن ازەربايجان كومپانيالارى دا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. ءبىز قازىردىڭ وزىندە ورتالىق ازياداعى فينتەح، بانكتەر جانە ريتەيل جەلىلەرىنە ارنالعان №1 AI شەشىم، ءارى №1 AI پلاتفورما سانالامىز. سونىمەن قاتار ءبىز ءارتۇرلى سەگمەنتتەر بويىنشا سەرىكتەستىك پەن ىنتىماقتاستىققا اشىقپىز. ارينە، بيزنەسىمىزدى ا ق ش، مەكسيكا جانە ەۋروپادا دا دامىتىپ جاتىرمىز. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - قازاقستاندا جاسالعان ءونىم حالىقارالىق ءونىم بولىپ پايدالانىلعانىن قالايمىز.
پلاتفورما قازاق، وزبەك، قىرعىز، تاتار سىندى تۇركى تىلدەرىمەن قاتار اعىلشىن، يسپان، اراب تىلدەرىن دە تانيدى. جالپى باعدارلامادا 34 ءتىل قامتىلعان. ءبىرتۇتاس جۇيە مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ بارىسىندا كەڭ تارالعان تۇركى-ورىس ارالاس سوزدەردى دە تۇسىنەدى.
اسەل رامازان، Cybernet كومپانياسىنىڭ كىرىس جەلىسىن ازىرلەۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى:
- ادام سويلەيدى، ونىڭ داۋسىن ءبىزدىڭ مودەل ماتىنگە اينالدىرادى. جينالعان دەرەكتەر وڭدەلەدى. وڭدەلگەن اقپاراتتى قايتا داۋىسقا اينالدىرىپ، قوڭىراۋ شالعان ادامعا جاۋاپ قايتارىلادى. ناتيجەسىندە قوڭىراۋلار اۆتوماتتى تۇردە وڭدەلەدى جانە جىلدام، ناقتى جاۋاپ بەرىلەدى. بۇنىڭ بارلىعىنا ءبىر سەكۋندتان از ۋاقىت كەتەدى. قازىرگى تاڭدا بۇل ورتالىق ازيا اۋماعىنداعى ەڭ جىلدام شەشىم.
جوبا اۆتورلارى جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن ازىرلەۋگە التى ايعا جۋىق ۋاقىت جۇمساعاندارىن ايتادى. بۇل ىسكە قىرىققا جۋىق مامان ۇلەس قوسقان. ءسويتىپ، وپەراتورلاردىڭ تۇركى تىلدەرىندە، سونىڭ ىشىندە قازاقشا ءارى ساپالى قىزمەت كورسەتۋگە قول جەتكىزگەن. ەڭ باستىسى وتاندىق ءونىم - تەگىن.
