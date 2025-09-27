ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:17, 27 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىن قۇرۋعا قانشا اقشا كەتتى

    استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى جاسلان ماديەۆ ءوزى باسشىلىق ەتەتىن ۆەدومستۆونى قاتاي قۇرىلىمداۋعا قانشا شىعىن جۇمسالعانى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.

    Жасанды интеллект министрлігі жаңа логотипін таныстырды
    Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

    مينيستر ماجىلىستەگى پارلامەنتتىك تىڭداۋدان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ سۇراعىنا بەرگەن جاۋابىندا ۆەدومستۆونى قايتا اتاۋعا ەشقانداي شىعىن كەتپەگەنىن ءمالىم ەتتى.

    - شتات سانى كوبەيتىلگەن جوق. كەرىسىنشە قىسقارىپ جاتىر. ويتكەنى كەيبىر فۋنكسيالار باسقا مينيسترلىكتەرگە بەرىلەدى. يننوۆاتسيا تارتۋ فۋنكسياسى، مىسالى. سوندىقتان بۇل جەردە ايتارلىقتاي شىعىن بولعان جوق، - دەدى ول.

    ەسكە سالساق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 18-قىركۇيەكتە مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى قۇجاتقا قول قويدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار