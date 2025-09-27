09:17, 27 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىن قۇرۋعا قانشا اقشا كەتتى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى جاسلان ماديەۆ ءوزى باسشىلىق ەتەتىن ۆەدومستۆونى قاتاي قۇرىلىمداۋعا قانشا شىعىن جۇمسالعانى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
مينيستر ماجىلىستەگى پارلامەنتتىك تىڭداۋدان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ سۇراعىنا بەرگەن جاۋابىندا ۆەدومستۆونى قايتا اتاۋعا ەشقانداي شىعىن كەتپەگەنىن ءمالىم ەتتى.
- شتات سانى كوبەيتىلگەن جوق. كەرىسىنشە قىسقارىپ جاتىر. ويتكەنى كەيبىر فۋنكسيالار باسقا مينيسترلىكتەرگە بەرىلەدى. يننوۆاتسيا تارتۋ فۋنكسياسى، مىسالى. سوندىقتان بۇل جەردە ايتارلىقتاي شىعىن بولعان جوق، - دەدى ول.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 18-قىركۇيەكتە مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى قۇجاتقا قول قويدى.