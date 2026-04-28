جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى جەكە دەرەكتەردىڭ قورعالۋىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين جەلىدە دەربەس دەرەكتەردى زاڭسىز جيناۋ جانە تاراتۋ بويىنشا قوزعالعان قىلمىستىق ىسكە قاتىستى پىكىر ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءقازىر بۇل ءىس بويىنشا تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر، سوندىقتان وعان قاتىسى بارلار مەن دەرەكتەرگە قالاي قول جەتكىزىلگەنى تۋرالى مالىمەتتەر ءالى اشىلماعان.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنە قاراعاندا، جەكە دەرەكتەردى زاڭسىز جيناۋ كوپ جاعدايدا فيشينگتىك سىلتەمەلەر، الاياقتاردىڭ قوڭىراۋ شالۋى جانە پايدالانۋشى دەرەكتەرىن جينايتىن QR كودتارى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇدان باسقا، اقپاراتتىڭ جينالۋى جەكە اقپاراتتىق جۇيەلەردە، سونىڭ ىشىندە ميكروقارجى ۇيىمدارىندا تىركەلگەن.
سونىمەن قاتار ول قازىرگى ۋاقىتتا ۆەدومستۆو جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ تالاپتارىن كۇشەيتۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتقانىن ايتتى.
- قازىر اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتپەگەنى ءۇشىن، سونىڭ ىشىندە جەكە دەرەكتەرگە قاتىستى زاڭسىز ارەكەتتەر ءۇشىن جازانى قاتايتۋ بويىنشا قارقىندى جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. بۇل تۇرعىدا قوماقتى سوماداعى ايىپپۇل كىرەدى. سونداي-اق جەكە دەرەكتەردىڭ تارالۋىنا توسقاۋىل قويماعانى ءۇشىن قىلمىستىق جازاعا دەيىن جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋدى قاراستىرىپ جاتىرمىز، - دەدى ر. كونياشكين.
ايتا كەتەيىك، بيىل ناۋرىزدا ۇ ق ك پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن استانا جانە الماتى قالالارىندا ق ر ازاماتتارىنىڭ دەربەس دەرەكتەرىن زاڭسىز جيناۋدا جانە تاراتۋدا كۇدىكتى ادامدار توبى ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى.
تەرگەۋ ماتەريالدارى بويىنشا قىلمىستىق ءىس فيگۋرانتتارى زاڭسىز جولمەن الىنعان اقپاراتتى ينتەرنەت جەلىسىندە ساتىپ كەلگەن.