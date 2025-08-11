جاساندى ينتەللەكت مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىرادى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكت مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىرادى.
- قازىر ChatGPT قاعيداتىمەن جۇمىس ىستەيتىن كەيبىر جوبالار ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل تاسىلدەر ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىنە جاۋاپ بەرۋگە سەپتىگىن تيگىزۋدە. دەگەنمەن مۇنى الداعى ۇلكەن جۇمىستىڭ العاشقى قادامى عانا دەۋگە بولادى. وزىق تەحنولوگيانىڭ الەۋەتى بۇدان الدەقايدا جوعارى. جاساندى ينتەللەكت مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ جۇمىسىن مەيلىنشە جەڭىلدەتۋى كەرەك. بۇل - وتە ماڭىزدى مىندەت. قازاقستاندا قىزمەتتەردىڭ باسىم بولىگى ءالى دە «سيفرلىق فيكساتسيا» كۇيىندە. ياعني قۇجاتتار ەلەكتروندى تۇردە بەرىلەدى، وڭدەلەدى، ءبىراق راسىمدەۋدىڭ ءوزى مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ ارالاسۋىن تالاپ ەتەدى. شىن مانىندە، بۇل - قاعاز جۇزىندەگى بيۋروكراتيانى تسيفرلىق فورماتقا كوشىرۋ عانا. بۇدان تيىمدىلىك ەش ارتقان جوق. ءبىز جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانىپ، قانداي قىزمەتتەردى تولىق وزگەرتۋگە بولاتىنىن ناقتى ايقىنداپ الۋىمىز كەرەك. ال ودان بوساعان رەسۋرستاردى باسقا دا كۇردەلى ءارى پايدالى جۇمىستارعا جۇمساۋعا بولادى. سوندىقتان ۇكىمەت ءۇش ايدىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ بويىنشا ناقتى شارالار ازىرلەۋى كەرەك. اسىرەسە، وتىنىشتەردى قاراۋ جانە شەشىم قابىلداۋ جۇمىسىندا كەڭىنەن پايدالانعان ءجون. بىزگە تۇتاس مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە قولدانۋعا بولاتىن ناقتى تەتىكتەر وتە قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن پايدالانۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى. ونىڭ ايتۋىنشا، مەديتسينا سالاسىندا اۋقىمدى اقپارات جيناقتالعان. جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن ولاردىڭ نەگىزىندە دۇرىس دياگنوز قويۋعا، ەم-شارا تاعايىنداۋعا جانە ناۋقاستارعا مونيتورينگ جۇرگىزۋگە ارنالعان قۇرالدار دايىنداۋعا بولادى.
- الەمدە دارىگەرلەردى كۇندەلىكتى ءبىرسارىندى جۇمىستان بوساتىپ، ولاردىڭ ماڭىزدى كلينيكالىق شەشىمدەر قابىلداۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن تەحنولوگيالار بەلسەندى قولدانىلادى. قازاقستاندا دا پەرسپەكتيۆتى مەديتسينالىق ستارتاپتار بار. الايدا بيۋروكراتيا ولاردىڭ الەۋەتىن شەكتەپ وتىر. ءبىر جاعىنان ەلىمىزدەگى مەديتسينالىق اقپارات جۇيەلەرىندە ءبىرتۇتاس الگوريتم جوق، ءارقايسىسى دەربەس دامىپ جاتىر. بۇل جاساندى ينتەللەكتىنىڭ مەديتسينا سالاسىنا ەنگىزىلۋىن تەجەيدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن سيفرلاندىرۋ ىسىندەگى جۇيەسىزدىك ءتۇرلى زاڭبۇزۋشىلىقتارعا جول بەرۋدە. مىسالى، بىلتىر الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنا اۋديت جۇرگىزىلدى. سول كەزدە قوماقتى قاراجاتتىڭ شىعىن بولعانى انىقتالدى. سيفرلىق تاسىلدەر مەديتسينا سالاسىنىڭ اشىق جانە ءتيىمدى قىزمەت ەتۋىنە ىقپال ەتەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكت تۋرالى ءتيىستى زاڭدى قابىلداۋ - شۇعىل مىندەت ەكەنىن ايتتى.