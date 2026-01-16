جاساندى ينتەللەكت جۇيەسى ينسۋلتتى 2-3 مينۋتتا ءدال انىقتاپ بەرەدى
استانا. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىندا ينسۋلتتى دياگنوزدايتىن جاساندى ينتەللەكت جۇيەسى ىسكە قوسىلدى. «Cerebra» باعدارلاماسى ارقىلى دارىگەرلەر ينسۋلتتى 2-3 مينۋتتا انىقتاۋدا. بۇل اۋرۋدىڭ سالدارىن جەڭىلدەتىپ، ناۋقاستىڭ تەز اياققا تۇرۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى ، - دەيدى ماماندار.
- جاساندى ينتەللەكتىڭ قولدانىلۋىمەن تەز ارادا انىقتالىپ، اياققا تۇرىپ كەتتىم.
56 جاستاعى ەربول ءشارىپوۆ وبلىستىق اۋرۋحاناعا ءبىر جاق اياق- قولى قوزعالماي، سويلەۋگە دە شاماسى بولماي تۇسكەن. دارىگەرلەر جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كومەگىمەن، ترومبىنىڭ ناقتى قاي اۋماقتا ورنالاسقانىن تەز انىقتاعان. ناتيجەسىندە جاسالعان ەم شيپالى بولدى، - دەيدى.
ەربول ءشارىپوۆ، كوكشەتاۋ تۇرعىنى:
جاساندى ينتەللەكتتى مەديتسينادا قولدانۋى دۇرىس دەپ ويلايمىن. اق حالاتتى ابزال جاندارعا باسىمدى يەم، ولاردىڭ ەڭبەكتەرى وتە كوپ، ءوزىمنىڭ بۇرىنعى قالپىما قالىپتاسىپ كەتۋىمە. اياق- قولدارىم جاقسى جۇمىس ىستەيدى.
يننوۆاتسيالىق جوبا وبلىستىق اۋرۋحاناعا جەلتوقساننىڭ 17-دە ىسكە قوسىلعان. سودان بەرى كۇنىنە شامامەن 12-15 ادامعا جاڭا تەحنولوگيا بويىنشا دياگنوستيكا جاسالادى.
ماكشاريپ باماتگەرەيەۆيچ، وبلىستىڭ شتاتتان تىس باس نيەۆرولوگى:
باعدارلاما ينسۋلتتى تەز انىقتاپ، ناقتى دياگنوز قويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءتىپتى ءار ميلليمەترگە دەيىنگى دالدىكپەن قورىتىندىنى 2-3 مينۋتتا شىعاراتىنى قۋانتادى. «Cerebra» قوسىمشاسى ءبىزدىڭ تەلەفونىمىزعا ەنگىزىلگەن. سونىڭ ارقاسىندا تاۋلىك بويى، ونلاين رەجيمىندە دياگنوستيكا جاساي الامىز.
وسىعان دەيىن دارىگەرلەر ينسۋلتتى انىقتاۋ ءۇشىن 1 ساعاتتان اسا ۋاقىتىن جۇمساعان. ال ناۋقاستى امان الىپ قالۋ ءۇشىن ءۇشىن ءار مينۋت ماڭىزدى. نەعۇرلىم تەز دياگنوز قويىلسا، امان الىپ قالۋعا بولادى، - دەيدى اق حالاتتىلار. ماسەلەن، ينسۋلت العان 77 جاستاعى نينا زاپولسكايا دۇرىس دياگنوز قويىلعاننىڭ ارقاسىندا ءبىر تاۋلىكتە اياققا تۇرعان.
نينا زاپولسكايا، كوكشەتاۋ تۇرعىنى:
اۋرۋحاناعا اۋىر جاعدايدا ءتۇستىم، ەسىمدى دە دۇرىس بىلمەيمىن، قوزعالا دا، سويلەي دە المايدى ەكەنمىن. دارىگەرلەر العاشقى كومەك جاساپ، تەز قالپىنا كەلە الدىم. العاش سويلەگەن كەزىمدە بۇل شىنىمەن مەن سويلەپ تۇرمىن با دەپ تاڭ قالعانىم بار. دارىگەرلەرگە العىسىم شەكسىز.
ينسۋلت الەمدەگى ءولىم- ءجىتىمنىڭ ەڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى. ەلىمىزدە ءبىر جىلىنا شامامەن 40 مىڭ ادام ينسۋلت الادى. بۇگىندە وبلىستىق اۋرۋحانانىڭ ينسۋلت بولىمشەسىندە 20 ناۋقاس ەم الىپ جاتىر. ال «Cerebra» باعدارلاماسى وڭىردەگى 5 ينسۋلت ورتالىعىنىڭ ازىرگە تەك ەكەۋىنە عانا ەنگىزىلگەن.
شالقار قاپاروۆ، وبلىستىق اۋرۋحانانىڭ ينسۋلت ورتالىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى:
جاساندى يتەللەكت تەزىرەك انىقتايدى ينسۋلتتى. ءجىتى اۋىرعان كەزدە كت سنيموگىندا كورسەتپەۋى مۇمكىن. ءبىراق «Cerebra» پروگرامماسى ميدىڭ قالپىن، تولىقتىعىن، ولشەمىن ولشەپ، ينسۋلتىن انىقتاپ، ينفورماتسيانى 3-5 مينۋتتا جىبەرەدى.
«Cerebra» باعدارلاماسى ازىرگە اپروباتسيادان ءوتىپ جاتىر. وبلىس دارىگەرلەرى جاڭا تەحنولوگيا بويىنشا ءوز ۇسىنىستارىن ەنگىزۋگە دايىن. بولاشاقتا جاساندى ينتەللەكتى مەديتسيناعا جاپپاي ەنگىزىلەتىن بولسا، ءتىپتى دارىگەرلەردىڭ تاپشىلىعى دا سەزىلمەيتىن بولادى، - دەيدى ماماندار.
https://qazaqstan.tv/news