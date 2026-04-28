جاساندى ينتەللەكت جوبالارىنىڭ ءبىرىڭعاي پۋلىن قالىپتاستىرۋ قاجەت - پرەمەر-مينيستر
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەنگىزۋ ءۇشىن شاشىراڭقى دەرەكتەردى رەتكە كەلتىرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان ينۆەستورلار مەن IT- ماماندار، سونىڭ ىشىندە شەتەلدىك ماماندار ءۇشىن دە تارتىمدى بولۋى كەرەك. سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەنگىزۋ ءۇشىن شاشىراڭقى دەرەكتەردى رەتكە كەلتىرۋ، بيزنەسكە مەملەكەتتىك دەرەكتەر قورىنىڭ قولجەتىمدى بولۋى جانە ولاردى پايدالانۋدىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتتارىن ەنگىزۋ ماسەلەلەرىن شەشۋ قاجەت. جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىنە ءادىسنامالىق بازانى قالىپتاستىرۋدى اياقتاپ، سالالىق «data-lake» - تەر قۇرۋعا باسىمدىق بەرۋدى تاپسىرامىن. جاساندى ينتەللەكتىنى تولىققاندى ەنگىزۋ ساپالى ءارى سيفرلانعان دەرەكتەردىڭ بولۋىنا تىكەلەي بايلانىستى. بۇعان دەيىن بارلىق سالادا دەرەكتەردى سيفرلاندىرۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ تۋرالى تاپسىرما بەرىلگەن بولاتىن. سوندىقتان جۇمىستى جانداندىرىپ، دەرەكتەر قورىن تۇراقتى نەگىزدە تولىقتىرىپ وتىرۋ قاجەت. بۇل - جاساندى ينتەللەكتىنىڭ سالالىق ۇلگىلەرىن دامىتۋدىڭ نەگىزگى شارتى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ۇكىمەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا مەملەكەتتىك باستامالارمەن عانا شەكتەلىپ قالماۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى. جەكە سەكتور مەن ونىڭ باستامالارىن بەلسەندى تۇردە تارتۋ ماقساتىندا ەكونوميكالىق ىنتالاندىرۋ قۇرالدارىن ازىرلەۋ قاجەت.
- شەشىمدەردى كەڭىنەن تاراتۋ ءۇشىن بيزنەستە تەحنولوگيالىق يكەمدىلىك، قۇزىرەتتىلىك جانە جىلدام جۇزەگە اسىرۋ تاجىريبەسى بار. ءبىز قازىردىڭ وزىندە جەكە كومپانيالاردىڭ وسى باعىتتا جاقسى ناتيجەلەرىن كورىپ وتىرمىز. مۇنداي مىسالدار ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىندا مىندەتتى تۇردە كەڭىنەن تاراتىلۋى كەرەك. قارجى ينستيتۋتتارى، ەڭ الدىمەن، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ دەڭگەيى جوعارى جوبالارعا قولداۋ كورسەتكەنى ءجون. مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ پيلوتتىق باستامالار دەڭگەيىندە قالىپ قويماي، ونى وتاندىق ەكونوميكانىڭ ناقتى درايۆەرىنە اينالدىرۋ ءۇشىن بىزدەن جۇيەلى شەشىمدەر كۇتەدى. جاساندى ينتەللەكت جوبالارىنىڭ ءبىرىڭعاي پۋلىن قالىپتاستىرۋ قاجەت. بۇل الدىمىزداعى ماقسات-مىندەتتەردىڭ اۋقىمىن ايقىنداپ، ساپالى ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى جانە جوبالاردىڭ قايتالانۋىن بولدىرماۋعا، رەسۋرستاردى ءتيىمدى جۇمساۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ءبىرقاتار سالاعا جاساندى ينتەللەكتى قالاي ەنگىزىلىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.