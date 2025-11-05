جاساندى ينتەللەكت جۋرناليست جۇمىسىن جەڭىلدەتۋى كەرەك - قانات ىسقاقوۆ
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت جۋرناليستيكانى الماستىرماي، تەك جۋرناليست جۇمىسىن جەڭىلدەتۋى كەرەك. بۇل تۋرالى Astana Media Week 2025 اياسىندا وتكەن پىكىرتالاستا مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى قانات ىسقاقوۆ مالىمدەدى.
- ءبىز جاساندى ينتەللەكتىنى تەك تالداۋ، تەرەڭدىك پەن مازمۇن ساپاسىن جاقسارتۋ ماقساتىندا ىلگەرىلەتەمىز. الايدا جاڭا تەحنولوگيالاردى اسا مۇقيات جانە ءدال قولدانۋىمىز قاجەت، - دەدى ول.
مينيسترلىك جاساندى ينتەللەكتىنى قۇقىقتىق تۇرعىدان رەتتەۋ نەگىزىن قالاپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە الداعى ۋاقىتتا قابىلداناتىن ج ي تۋرالى زاڭ دا بار. سونىمەن قاتار، ۇكىمەت مەديا وندىرىسىندە نەيروجەلىلەردى قولدانۋدى ىنتالاندىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، ءبىراق بۇل تەك اناليتيكالىق تەرەڭدىك پەن مازمۇندى ارتتىرعان جاعدايدا عانا جۇزەگە اسىرىلماق.
Euronews تەلەارناسىنىڭ حالىقارالىق ءتىلشىسى دەنيس لوكتە دە مەدياداعى AI جۇيەلەردىڭ دامۋىنا توقتالىپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ChatGPT - ەڭ تانىمال قۇرالداردىڭ ءبىرى بولعانىمەن، كاسىبي مەديانىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە ءاردايىم ساي كەلە بەرمەيدى.
- ChatGPT-دى قولدانۋ ەڭ دۇرىس شەشىم ەمەس. قازىر ەۋروپاداعى بىرنەشە ءىرى مەديا وزدەرىنىڭ جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن جاساپ جاتىر. مىسالى، شۆەتسيانىڭ ۇلتتىق تەلەراديوكورپوراتسياسى اۋديتورياعا بەيىمدەلگەن كونتەنتتى تالداۋ مەن جەتىلدىرۋ ءۇشىن ارنايى ج ي جۇيەسىن ىسكە قوستى، - دەپ تۇيىندەدى لوكتە.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن OpenAI كىرىستىرىلگەن ChatGPT بار جەكە براۋزەرى جايلى جازعان ەدىك.
كاميلا مۇلىك