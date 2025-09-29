جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - جاسلان ماديەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن جاسلان حاسەن ۇلى ماديەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
لوندون قالاسىنداعى «Morgan Stanley» ينۆەستيتسيالىق بانكىنىڭ باعالى قاعازدار جانە وبليگاتسيالار ساۋداسى دەپارتامەنتىنىڭ جەتەكشى ترەيدەرى (2007-ج)
ءار جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ستراتەگيالىق ازىرلەمەلەر جانە تالداۋ ورتالىعىنىڭ ساراپشىسى، «سامۇرىق- قازىنا» ۇ ءا ق» ا ق قازىناشىلىق دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، «Kazyna Capital Management» ا ق جانە «قازاقستاننىڭ دامۋ بانكى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، ق ر ۇلتتىق بانكى ديرەكتورىنىڭ مونەتارلىق وپەراتسيالار جانە اكتيۆتەردى باسقارۋ جونىندەگى ورىنباسارى جانە ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى. سونداي-اق ق ر ۇلتتىق بانكى مەن «قازاقستان تەمىر جولى» ا ق قۇرىلىمىندا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى.
ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (2020-2022 ج ج)
ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە- ءمينيسترى (2022 ج)
Binance Kazakhstan باس مەنەدجەرى (2022-2024 ج ج)
ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى (2024 -جىلعى 6 -مامىر)