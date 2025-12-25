جاساندى ينتەللەكت جانە اتوم ەنەرگەتيكاسى ماماندارى «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا ءبىلىم الادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن شەتەلدە كادرلار دايارلاۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بيىل «بولاشاق» ستيپەندياسىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنىڭ ەرەجەلەرى وزگەردى. ۇمىتكەرلەر ءۇش كەزەڭنەن تۇراتىن ىرىكتەۋدەن وتەدى: كەشەندى تەستىلەۋ، سۇحبات جانە رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ ەڭ جوعارى ۇپاي جيناعان قاتىسۋشىلاردى ىرىكتەۋى. سونداي-اق ءبىر كۇنتىزبەلىك جىل ىشىندە كونكۋرسقا قايتا قاتىسۋعا بولادى. بۇل الەۋەتتى ۇمىتكەرلەر قاتارىن كوبەيتىپ، ولاردىڭ باعدارلامادا باعىن سىناپ كورۋىنە قوسىمشا مۇمكىندىك ۇسىنادى.
كونكۋرس قورىتىندىسى بويىنشا كوميسسيا ەلىمىزدىڭ 225 ازاماتىنا حالىقارالىق «بولاشاق» ستيپەندياسىن تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. ورتا ەسەپپەن ءبىر ورىنعا 4 ۇمىتكەردەن كەلدى. سونىمەن قاتار بيىل شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارى مەن عىلىمي ورتالىقتارعا قويىلاتىن تالاپتار وزگەردى. ياعني ولار مىندەتتى تۇردە بەدەلدى حالىقارالىق رەيتينگتەردىڭ ۇزدىك جۇزدىگىنە ەنگەن بولۋى كەرەك. بۇل «بولاشاق» ستيپەندياسى اياسىنداعى اكادەميالىق ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋعا جول اشادى.
جاڭا ستيپەنديانتتاردىڭ 152 سى - ماگيستراتۋرادا، 16 ى دوكتورانتۋرادا وقيدى. ال 57 وتانداسىمىز شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن ورتالىقتاردا كاسىبي تاعىلىمدامادان وتەدى.
بۇدان بولەك، 182 جەرلەسىمىز الەمنىڭ جەتەكشى عىلىمي جانە زەرتتەۋ ورتالىقتارىندا تاعىلىمدامادان وتۋگە گرانت الدى. ىرىكتەۋ ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا بيىل ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلدى. اتاپ ايتقاندا، بەدەلدى باسىلىمداردا عىلىمي ماقالالاردىڭ نەمەسە حالىقارالىق پاتەنتتەردىڭ بولۋى مىندەتتى تالاپ رەتىندە قاراستىرىلدى. سونىمەن قاتار عىلىمي تاعىلىمداما باعىتتارىنىڭ ءتىزىمى ۇكىمەت جانىنداعى جوعارى عىلىمي-تەحنيكالىق كوميسسيانىڭ باسىمدىقتارىنا سايكەستەندىرىلدى.
وتىرىستا 2026 -جىلى كاسىبي تاعىلىمدامادان وتۋشىلەر ءۇشىن «جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن پايدالانۋشىلار» دەگەن جاڭا سانات بەكىتىلدى. ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالاسىن جاپپاي تسيفرلاندىرۋ باعدارى جاساندى ينتەللەكت قۇزىرەتتەرىن دامىتۋدى تالاپ ەتەدى. بۇل ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن نىعايتۋدىڭ ءارى سيفرلىق ترانسفورماتسيا جاعدايىندا نەگىزگى سالالاردى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى شارتى سانالادى.
سونداي-اق جيىندا 2026 -جىلدان باستاپ ماگيستراتۋرا، دوكتورانتۋرا، تاعىلىمداما بويىنشا اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىنداعى مامانداردى دايارلاۋعا باعىتتالعان ارنايى ساناتتى ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. جىل سايىن بۇل باعىتقا 20 كۆوتا بولىنەدى. مۇنداي قادام وتاندىق اتوم ونەركاسىبىنە قاجەتتى جەرگىلىكتى بىلىكتى كادرلاردى ۋاقتىلى دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جالپى، جاراتىلىستانۋ-تەحنيكالىق باعىت بويىنشا تاعايىندالعان «بولاشاق» ستيپەنديالارىنىڭ ۇلەسى 2022 -جىلعى 59,2 پايىزدان 2025 -جىلى 70 پايىزعا دەيىن ءوستى. ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق ماماندىقتار بويىنشا عىلىمي تاعىلىمدامالارعا بەرىلگەن ستيپەنديالار ۇلەسى 2022 -جىلعى 46 پايىزدان 72,4 پايىزعا دەيىن ارتتى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىن ودان ءارى ىسكە اسىرۋ جانە جەتىلدىرۋ جونىندە ناقتى تاپسىرمالار بەردى.