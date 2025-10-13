جاساندى ينتەللەكت ارقىلى كەن بايلىقتارىن بارلاۋ ءىسى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت بۇگىندە تاۋ-كەن وندىرىسىندە جاڭا ءداۋىردىڭ باستاۋىنا اينالىپ وتىر. «قازاقمىس» كومپانياسى گەولوگيالىق بارلاۋ جانە پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ سالاسىنا سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى ءوندىرىس تيىمدىلىگىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋدە.
قازاقستاننىڭ تاۋ-كەن سالاسىندا سيفرلاندىرۋ قارقىنى ارتىپ كەلەدى، ال وسى باعىتتا الدىڭعى قاتاردان كورىنىپ وتىرعان كومپانيالاردىڭ ءبىرى - «قازاقمىس» كورپوراتسياسى. 2025-جىلدىڭ مامىر ايىندا كومپانيا Micromine Advance اتتى جاڭا ينتەللەكتۋالدى جۇيەنى Grade Copilot مودۋلىمەن بىرگە ىسكە قوستى. بۇل شەشىم كەن ورىندارىن ءۇش ولشەمدى كەڭىستىكتە جوعارى دالدىكپەن مودەلدەۋگە، تاۋ جىنىستارىنىڭ قۇرامىن تالداۋعا جانە ءوندىرىس كولەمىن ناقتى بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاساندى ينتەللەكتتىڭ كومەگىمەن الىنعان دەرەكتەردىڭ ناقتىلىعى ارتىپ، گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ ساپاسى مەن تيىمدىلىگى ەداۋىر جاقساردى.
بۇل قادام مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايقىنداعان ەلدىڭ سيفرلاندىرۋ ستراتەگياسىمەن تولىق ۇندەسەدى. پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت «قۋاتتى، ادىلەتتى جانە ءقاۋىپسىز قازاقستان قۇرۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىن» اتاپ وتكەن بولاتىن. «قازاقمىس» تاجىريبەسى وسى ءسوزدىڭ ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىپ جاتقان ايقىن مىسالى.
كومپانيا ماماندارى جاڭا تەحنولوگيالاردىڭ العاشقى ناتيجەلەرىن Micromine پايدالانۋشىلارىنىڭ VIII ورتالىق ازيا كونفەرەنتسياسىندا، تاشكەنت قالاسىندا تانىستىردى. وندا «قازاقمىس» گەولوگيالىق بارلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى بەكاسىل اۋكەشيەۆ Weir Group كومپانياسىنىڭ Digital-ديۆيزيونى پرەزيدەنتى كريستەن ۋولش (ۇلى بريتانيا) جانە حالىقارالىق ساتۋ جونىندەگى جەتەكشىسى گرەگ سلەيتەرمەن (ا ق ش) كەزدەسۋ وتكىزدى. تاراپتار باعدارلامالىق شەشىمدەردىڭ كەلەشەگى، جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن دامىتۋ جانە قازاقستاندىق گەولوگتاردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا كومپانيادا گەولوگيالىق دەرەكتەردى سيفرلاندىرۋ قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. بۇعان بۇرىنعى جىلدارداعى مۇراعاتتىق ماتەريالدار دا كىرەدى. جيناقتالعان اقپارات ءبىرىڭعاي كورپوراتيۆتىك گەواقپاراتتىق ستاندارتقا بىرىكتىرىلۋدە. ال Micromine باعدارلامالىق ونىمدەرى بارلاۋدان باستاپ ءوندىرۋدى جوسپارلاۋعا دەيىنگى بارلىق كەزەڭدە قولدانىلىپ كەلەدى. بۇل گەولوگيالىق اقپاراتتىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتىپ، وندىرىستىك شەشىم قابىلداۋ ۇدەرىسىن جىلدامداتادى.
«قازاقمىس» كورپوراتسياسى 2025-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن Micromine Advance جانە Alastri جۇيەلەرىنىڭ جاڭا مودۋلدەرىن ەنگىزۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تولىق سيفرلىق ينتەگراتسياعا قول جەتكىزىپ، ءوندىرىستىڭ بارلىق بۋىنىن ءبىرتۇتاس اقپاراتتىق ورتادا بىرىكتىرۋگە جول اشادى. مۇنداي ءتاسىل ادام فاكتورىنىڭ ىقپالىن ازايتىپ، ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە تالداۋ جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كونفەرەنتسيا اياسىندا گەولوگ جان شومىتوۆ جامان-ايبات كەن ورنى بويىنشا جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن ۇسىندى. Micromine جۇيەسىنىڭ كومەگىمەن ماماندار مىستىڭ مينەرالدانۋى مەن تەكتونيكالىق بۇزىلىستار اراسىنداعى بايلانىستى انىقتاپ، گەولوگيالىق قۇرىلىمداردى تالداۋدا جاساندى ينتەللەكتتىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەدى. بۇل زەرتتەۋ ينتەللەكتۋالدى جۇيەلەردىڭ كۇردەلى تابيعي پروتسەستەردى تۇسىنۋگە جانە مينەرالدىق رەسۋرستاردى باعالاۋعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوساتىنىن كورسەتتى.
بۇگىندە «قازاقمىس» كومپانياسىندا 400 دەن استام مامان Micromine باعدارلاماسىن بەلسەندى قولدانادى. كورپوراتسيانىڭ قولىندا 300 گە جۋىق ليتسەنزيا جانە 1400 دەن استام باعدارلامالىق مودۋل بار. بارلىق گەولوگيالىق دەرەكتەردىڭ %90 دان استامى تسيفرلىق فورماتقا كوشىرىلدى. سونىمەن قاتار، 500 دەن استام قىزمەتكەر ارنايى وقىتۋدان ءوتتى، ولاردىڭ كوبى حالىقارالىق سەرتيفيكاتقا يە بولدى.
مۇنداي جۇيەلى جۇمىس ناتيجەسىندە «قازاقمىس» قازاقستانداعى تاۋ-كەن سالاسىن سيفرلاندىرۋ باعىتىنداعى كوشباسشىلىق ورنىن نىعايتىپ كەلەدى. كومپانيا تەك تەحنولوگيانى ەنگىزىپ قانا قويماي، ەلىمىزدىڭ ونەركاسىپتىك الەۋەتىن دامىتۋعا جانە پرەزيدەنت ايقىنداعان باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى - جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى وندىرىسكە ەنگىزۋ مىندەتىن ناقتى جۇزەگە اسىرىپ وتىر.
ەسكە سالساق، جەزقازعاندا زاماناۋي زەرتحانالار مەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى قامتيتىن بىرەگەي گەولوگيالىق كلاستەر قۇرىلاتىنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.