جاساندى ينتەللەكت ادامزاتتىڭ جويىلۋىنا اكەلە مە؟
استانا. قازاقپارات - جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قارىشتاپ دامۋى ادامزاتتىڭ جويىلۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. ا ق ش- تاعى جاساندى زەردەنى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى نەيت سوارەس وسىنداي جورامال جاساپ وتىر.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلەشەكتە ادامدار كۇردەلى سيفرلىق جۇيەلەردىڭ جۇمىس ىستەۋىن باقىلاي الماۋى مۇمكىن. بۇل ادامزات ءۇشىن كۇتپەگەن سالدارعا اكەلەدى.
OpenAI, Google, Meta سىندى جەتەكشى تەحنولوگيالىق كومپانيا ماماندارىنىڭ پىكىرلەرى دە وسىعان سايادى. ولار: «جاساندى زەردە ادامدار تۇسىنبەيتىن ارەكەتتەرگە كوشكەن كەزدە ءبارى كەش بولادى»، - دەيدى. ماسەلەن عالىمدار جاساندى ينتەللەكتى شەكتەن شىعىپ، قارۋلى كۇشتەردىڭ قۇرلىق ارالىق زىمىراندار جۇيەسىن باقىلاۋعا الۋى مۇمكىن دەپ قاۋىپتەنەدى.
