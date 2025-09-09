جاساندى جۇيە ويىڭدى وقىپ، قيمىلىڭدى باعىپ وتىرۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - الداعى 4 جىلدا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ اقىلى ادامنان اسپاسا، كەم تۇسپەۋى مۇمكىن. ەرتەڭ الدەبىر روبوت وزىڭمەن ءسوز تالاستىرىپ، بولماسا ايتقانىڭدى ىستەمەي جاتسا، ەش تاڭقالۋعا بولمايدى. بۇعان دەيىن سۋرەت سالىپ، ولەڭ جازعان جاساندى ينتەللەكتىگە تاڭ قالساق، ەندى بۇل جۇيە ءوزىڭنىڭ ويىڭدى وقىپ، قيمىلىڭدى باعىپ وتىرۋى مۇمكىن.
وسىعان قاراعاندا بۇل جۇيە ادامنىڭ ورنىن الماستىرا المايدى دەگەن پىكىر جاڭساق ءتارىزدى. ال تەحنولوگيا الەمى كوز ىلىسپەس قارقىنمەن دامىپ كەلەدى. بىلەتىنىمىز ءبىرشاما، بىلمەيتىنىمىز قانشا؟ بۇل سالاعا بويلاعان قازىرگى ماماندار نە دەيدى؟
AGI كەلە جاتىر
جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى كەي ساراپشىلار 2029 -جىلعا قاراي اقىلى ادامنان كەم تۇسپەيتىن جاساندى سانا اگەنتى پايدا بولادى دەپ بولجايدى. ياعني AI- دان AGI- عا قادام باسۋ. بۇل ەكەۋىنىڭ ايىرماشىلىعى نەدە؟
قازىرگى ج ي (AI) مودەلدەرى تەك ءبىر سالادا عانا جۇمىس ىستەيدى. ChatGPT ماتىندىك ۇلگىلەر جاسايدى، عاجاپ بەينەلەر، سۋرەتتەر جاساۋعا ارنالعان، Wix سياقتى كومپانيالار ج ي- ءدى ۆەب-ديزاين ءۇشىن پايدالانادى. ال جالپى ماقساتتاعى جاساندى ينتەللەكت (AGI) - بۇل ادام سياقتى ءبارىن جاساي الاتىن گيپوتەتيكالىق باعدارلاما. ول جاڭا داعدىلار مەن جاعدايلارعا بەيىمدەلىپ، ادامنىڭ قاتىسۋىنسىز ءوز بەتىنشە ۇيرەنە الادى جانە ادام ساناسىن تۇسىنەدى.
رەيموند كۋرسۆەيل، امەريكالىق ونەرتاپقىش، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى عالىم:
- قازىردە كوپتەگەن جاساندى ينتەللەكت (AI) بەلگىلى ءبىر تاپسىرما ءۇشىن جاسالعان. ال جالپى جاساندى ينتەللەكت (AGI) - كوگنيتيۆتى تاپسىرمالاردىڭ كەڭ اۋقىمىن ادام سياقتى ورىنداي الاتىن نەمەسە ادامنان دا اسىپ تۇسەتىن جۇيە. جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا نانوتەحنولوگيا ادام ميىن كومپيۋتەرلەرمەن بايلانىستىرۋ، ولاردىڭ اراسىندا ۇزدىكسىز ينتەرفەيس قۇرۋ ماسەلەسى ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
سۋپەر ينتەللەكت قابىلەتى
الايدا AGI جاساندى ينتەللەكت قابىلەتىنىڭ شەگى ەمەس. ودان كەيىنگى ساتى ASI بولماق. بۇل سۋپەرينتەللەكت. عىلىمي فانتاستيكا دەسەم دە بولادى. ادام قولىنان كەلەتىن بارلىق مۇمكىندىكتەردى اتقارا الاتىن، شەكسىز قابىلەتكە يە ينتەللەكت. ول وزدىگىنەن شەشىم قابىلداي الادى، ونەر تۋىندىلارىن جاساۋعا اتسالىسادى. سونداي-اق ەموتسيونالدى دەڭگەيدە اداممەن قارىم-قاتىناس قۇرا الادى. جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن باعدارلامالار مەن جوبالاردىڭ الەمدىك نارىعى جىل سايىن %28- عا ءوسىپ وتىر.
گەرمانيانىڭ Statista اناليتيكالىق كومپانياسىنىڭ بولجامىنا سەنسەك، عاسىر ورتاسىنا قاراي بۇل كورسەتكىش %57- عا جەتۋى مۇمكىن. AI تەحنولوگيالارىن دامىتۋ بويىنشا الەمدە كوشباسشى - ا ق ش. جاساندى ينتەللەكتى دامىتۋعا سالىنعان ينۆەستيتسيالاردىڭ ەڭ كوپ كولەمى وسى ەلگە تيەسىلى. بىلتىرعى جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بۇل سوما 328 ميلليارد دوللاردان استى. ا ق ش مۇنداي جەتىستىككە، ءىرى كومپانيالاردىڭ، Google, Facebook, Amazon جانە Microsoft-تىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزدى.
ىزدەۋ جۇيەلەرى، ۇسىنىس الگوريتمدەرىنەن باستاپ اۆتونومدى كولىك قۇرالدارى مەن مەديتسينالىق تەحنولوگيالارعا دەيىنگى كوپتەگەن ونىمدەر قولدانىسقا ەندى. جاساندى نەيروندىق جەلىلەر اۋەلدە بولشەكتەر فيزيكاسى، ماتەريالتانۋ جانە استروفيزيكا سياقتى فيزيكانىڭ ءارتۇرلى سالالارىندا زەرتتەۋلەردى جەتىلدىرۋ ءۇشىن پايدالانىلدى. الايدا، قازىرگى زاماندا كۇندەلىكتى ومىرىمىزگە ەنىپ كەتكەنى سونشالىق، قاراپايىم بەت-الپەتتى تانۋ قىزمەتىنەن باستاپ كەز كەلگەن سالادا كەزدەستىرۋگە بولادى.
ادامدى كومپيۋتەر باسقارادى
بولاشاقتا ادامدى كومپيۋتەر باسقارادى. مۇنى ايتقان يلون ماسك. تەحنولوگيا سالاسىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىن بىردەن-ءبىر باستامالاردىڭ جەتەكشىسى بولا تۇرا، امەريكالىق ميللياردەر جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋ قارقىنىنا الاڭداۋلى. جەر بەتىندەگى كۇللى تىرشىلىك اتاۋلىنىڭ ىشىندە اقىل، وي، سانا، ەس تەك ادامعا عانا بەرىلگەن قاسيەت ەكەنىن ەسكەرسەك، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ادامنان اسىپ ءتۇسۋى تەحنولوگيانىڭ شەكتەن اسقانىن بىلدىرەدى.
جاساندى ينتەللەكتىنىڭ اتاسى دجەففري حينتوننىڭ ءوزى اقىلدى زەردەنى باقىلاماسا، ونىڭ «جولبارىسقا» اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن ەدى. ول الداعى ونجىلدىقتا ج ي ادامزاتقا قاۋىپ ءتوندىرۋى ىقتيمال ەكەنىن اشىق ايتتى. بۇل مالىمدەمەدەن كەيىن ءبىرقاتار مەملەكەتتەگى كوپتەگەن زەرتتەۋشىلەر مەن تەحنولوگيالىق كومپانيالار ەتيكا مەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن قايتا قارادى.
دجەففري حينتون، جاساندى ينتەللەكت بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى:
- جاساندى ينتەللەكت الەۋەتىن ونەركاسىپتىك ريەۆوليۋتسيامەن سالىستىرۋعا بولادى. فيزيكالىق تۇرعىدان اداممەن باسەكەگە تۇسە الماسا، الايدا ينتەللەكتۋالدى قابىلەتى ارقىلى تالايدى ىعىستىرۋعا قاقۋقارلى. باستى قاۋىپ تە وسى. جاساندى ينتەللەكت يگىلىگىن كورۋ ءۇشىن بۇل سالاداعى باستامالار ىزگىلىككە عانا باعىتتالۋعا ءتيىس.
كوپتەگەن زەرتتەۋشىنىڭ ورتاق پىكىرى وسىعان سايادى. تەحنولوگيالىق تارتىس ءجۇرىپ جاتقان زاماندا، جاھان جۇرتى جارىسامىز دەپ ءجۇرىپ جاساندى ينتەللەكتىنى باقىلاۋدان شىعارىپ الماۋى ماڭىزدى. ايتپەسە دجەففري حينتون ايتپاقشى، قولعا ۇيرەتىلمەگەن جىرتقىش جولبارىس سەكىلدى ادامعا تاپ بەرمەسىنە ەشكىم كەپىلدىك بەرمەيدى.
24.kz