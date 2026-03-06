جاس وتباسىلارعا جەكە باسپانا باعدارلاماسى ازىرلەنە مە - بەكتەنوۆ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز بويىنشا 960 مىڭ ادام تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- بۇگىنگى تاڭدا ازاماتتاردىڭ (ونىڭ ىشىندە جاستاردىڭ) تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان «ديپلوممەن اۋىلعا» (تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا نەمەسە سالۋعا بيۋدجەتتىك كرەديت بەرۋ) جانە «ناۋرىز» يپوتەكالىق باعدارلاماسى سىندى مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرى بار. وسى رەتتە تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتاردىڭ جالپى سانى رەسپۋبليكا بويىنشا شامامەن 960 مىڭ ادامدى قۇرايتىنىن ەسكەرۋ قاجەت. مۇنداي جاعدايدا تۇرعىن ءۇي ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتى - بارلىق ازامات ءۇشىن تەڭ ءارى اشىق قۇقىقتىق رەجيمدى ساقتاۋ، ياعني تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ادامداردى ەسەپكە قويۋ جانە تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ راسىمدەرىن ءبىرىڭعاي تارتىپپەن ىسكە اسىرۋ، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، مەملەكەت باسشىسى قول قويعان تۇرعىن ءۇي ساياساتىن رەفورمالاۋ جونىندەگى زاڭنامالىق وزگەرىستەرگە سايكەس تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ادامداردى ەسەپكە قويۋدىڭ جاڭارتىلعان ءتارتىبى ەنگىزىلدى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن ىسكە اسىرۋ قاعيدالارى بەكىتىلدى. اتالعان قۇقىقتىق تەتىكتەر تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتاردىڭ بارلىق ساناتتارىنا تەڭ مۇمكىندىكتەر بەرۋگە جانە الەۋمەتتىك ادىلەتتىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
- وسىعان بايلانىستى تۇرعىن ۇيگە كەزەكتە تۇرعان ازاماتتار سانىنىڭ قوماقتى بولۋىنا بايلانىستى جانە قولدانىستاعى مەملەكەتتىك قولداۋ قۇرالدارى بار بولعاندىقتان جاستار مەن جاس وتباسىلار ءۇشىن بولەك باعدارلاما/ەرەكشە قۇقىقتىق رەجيم ەنگىزۋ جالپى قاعيداتتاردى بۇزۋى جانە تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج وزگە ازاماتتار اراسىندا الەۋمەتتىك تەڭگەرىمسىزدىك تاۋەكەلىن ارتتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ وتەمىز. سوندىقتان ۇسىنىلىپ وتىرعان باستامانى ىسكە اسىرۋ ورىنسىز دەپ پايىمدايمىز. ال بۇل باعىتتاعى جۇمىستى قولدانىستاعى تەتىكتەر اياسىندا، تەڭ قۇقىقتار مەن ءبىرىڭعاي قاعيداتتاردى ساقتاي وتىرىپ ءتيىمدى جۇرگىزۋ قاجەت دەپ سانايمىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.