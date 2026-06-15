جاس وسپىرىمدەر قىلمىسىنا فيلمدەر كىنالى مە - پسيحولوگ پىكىرى
استانا. KAZINFORM – جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ ارتۋىنا فيلمدەر مەن كومپيۋتەرلىك ويىنداردىڭ اسەرى جيى تالقىلانادى. الايدا ماماندار ەكرانداعى كونتەنتتىڭ ىقپالى بالانىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىنا، وتباسىنداعى تاربيەسىنە جانە قورشاعان ورتاسىنا تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن ايتادى.
پسيحولوگ جانسايا ورالبەك قىزىنىڭ پىكىرىنشە، جاس وسپىرىمدەر قىلمىسىنىڭ كوبەيۋى تۋرالى تۇسىنىك كوبىنە مۇنداي وقيعالاردىڭ اقپارات قۇرالدارىندا جيى جاريالانا باستاۋىمەن بايلانىستى.
- بۇعان دەيىن دە جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بولعان. قازىر اقپارات اشىق تارالاتىندىقتان، قوعام بۇل ماسەلەلەردى كوبىرەك بايقاپ وتىر، - دەيدى مامان Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، فيلمدەر مەن ويىنداردىڭ ادام پسيحيكاسىنا اسەرى جونىندە عىلىمي ورتادا ءالى دە پىكىرتالاس ءجۇرىپ جاتىر. كەيبىر زەرتتەۋلەر ولاردىڭ جاعىمدى اسەرىن كورسەتسە، ەندى بىرەۋلەرى كەرى ىقپالىن جوققا شىعارمايدى.
ماسەلەن بەلگىلى ءبىر ويىندار ادامنىڭ جىلدام ويلاۋىنا، تەز شەشىم قابىلداۋىنا جانە كوماندالىق ارەكەتكە بەيىمدەلۋىنە كومەكتەسەدى. سونىمەن قاتار ۇشولشەمدى ورتادا جۇمىس ىستەۋ مي بەلسەندىلىگىن ارتتىرىپ، كوگنيتيۆتىك قابىلەتتەردى دامىتۋى مۇمكىن.
الايدا پسيحولوگتىڭ سوزىنشە، بارلىق كونتەنت بىردەي پايدالى ەمەس. اسىرەسە جاس وسپىرىمدەر جاقسى مەن جاماندى اجىراتا المايتىن كەزەڭدە كۇماندى ويىندار مەن اگرەسسيۆتى مازمۇنداعى ونىمدەردىڭ ىقپالىنا تەز تۇسەدى.
مامان تانىمال فيلمدەردەگى كەيىپكەرلەرگە ەلىكتەۋ قۇبىلىسىنا دا توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىر فيلمدى ءار بالا ءارتۇرلى قابىلدايدى.
- مىسالى بۋللينگ كورگەن نەمەسە اتا-اناسىنىڭ مەيىرىمىن جەتكىلىكتى سەزىنبەگەن جاس ءوسپىرىم ەكرانداعى اگرەسسيۆتى كەيىپكەردى وزىنە جاقىن قابىلداپ، ۇلگى تۇتۋى مۇمكىن. ال پسيحولوگيالىق جاعدايى تۇراقتى بالا سول تۋىندىنى جاي عانا كوركەم شىعارما رەتىندە قابىلدايدى. «سلوۆو پاتسانا»، «رەكەتير» نەمەسە «دجوكەر» سەكىلدى فيلمدەردىڭ اسەرى دە ءدال وسىنداي فاكتورلارعا تاۋەلدى. سوندىقتان فيلم كورگەننەن كەيىن بالا مىندەتتى تۇردە اگرەسسورعا اينالادى دەۋ قاتە، - دەيدى جانسايا ورالبەك قىزى.
ول بالانىڭ وتباسىنداعى تاربيەسى، ومىرلىك تاجىريبەسى جانە پسيحولوگيالىق جاعدايى ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن ايتادى. وسىعان بايلانىستى مامان اتا-انالارعا بالالاردىڭ قانداي فيلم كورىپ، قانداي ويىن وينايتىنىنا قىزىعۋشىلىق تانىتۋعا كەڭەس بەرەدى.
- قاتاڭ باقىلاۋدان گورى اشىق اڭگىمە مەن سەنىمدى قارىم-قاتىناس الدەقايدا ءتيىمدى. سونداي-اق جاس ەرەكشەلىگىنە قويىلعان شەكتەۋلەردى ساقتاۋ كەرەك. سەبەبى بالا ساناسى تولىق قالىپتاسپاعان كەزەڭدە ەكرانداعى كەيىپكەرلەردى شىنايى ومىردەگى ۇلگى رەتىندە قابىلداۋ قاۋپى جوعارى بولادى. ەڭ باستىسى بالالارعا اقپاراتتى سىني تۇرعىدان باعالاۋدى ۇيرەتۋ قاجەت. سوندا ولار كەز كەلگەن فيلم مەن ويىننىڭ استارىنداعى ويدى دۇرىس ءتۇسىنىپ، ۆيرتۋالدى الەم مەن شىنايى ءومىردىڭ اراسىنداعى شەكارانى اجىراتا الادى، - دەپ ەسكەرتەدى مامان.
ەسكە سالا كەتەيىك، الماتىدا 12 جاستاعى بالانى 13 جاستاعى تانىسى پىشاقتاپ ولتىرگەن بولاتىن.