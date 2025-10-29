جاس شەبەر قامشىنىڭ ون بەس ءتۇرىن ورەدى
استانا. قازاقپارات- اباي وبلىسىندا 13 جاستاعى بالا قامشى ءورۋدىڭ ون بەس ءتۇرىن بىلەدى. جاس شەبەردىڭ ارمانى قازاقتىڭ ءداستۇرلى ونەرىن زامان تالابىنا ساي جاڭعىرتىپ، ۇلتتىق مۇراعا دەگەن قۇرمەتتى ارتتىرۋ.
ۇلتتىق قولونەردىڭ قىر-سىرىن مەڭگەرگەن وقۋشى
بۇل ىسكە قاتارلاستارىن دا باۋلىپ ءجۇر. ءاليحان ءساليحان بەس جاسىنان اتقا ءمىنىپ، قامشىنىڭ قاسيەتىن ەرتە سەزىنگەن. اكەسىمەن بىلعارى يلەپ، ءورىمنىڭ سىرىن ۇقتى. العاشقى قامشىسىن ءوز قولىمەن ءورىپ شىققاندا بۇل ىسكە ەڭبەكتىڭ، ءتوزىم مەن رۋحتىڭ قاجەت ەكەنىن ءتۇسىندىم دەيدى.
ءاليحان ءساليحان، وقۋشى:
- ءبىرىنشى قامشىم مەنىڭ تاي قامشى بولعان. ونى ورگەن كەزدە كوپ قيىندىقتار بولدى، قاتەلىكتەر بولدى سولاردى قايتالاماۋعا تىرىسامىن. ونى ۇيگە ءىلىپ قويدىم، ءوز بولمەمنىڭ تورىنە. قيىندىعى توبىلعى تەسۋدە بولدى. توبىلعى قالىڭ مىقتى اعاش قوي. ماقساتىم تانىمال قولونەرشى بولعىم كەلەدى. ءبىزدىڭ جوبامىز ەتنولاگەر سياقتى ۇلكەن لاگەرلەر اشقىم كەلەدى.
جاس شەبەر قولونەرمەن عانا اينالىسپاي، ونىڭ شىعۋ تاريحى مەن ەرەكشەلىكتەرىن زەرتتەدى. ءداستۇرلى تاسىلدەردى قازىرگى زامان تالابىنا بەيىمدەدى. ارنايى جوبا ازىرلەپ، قازىر وبلىستىق سايىسقا دايىندالۋ ۇستىندە.
مۇحيت بۇرشاقبايەۆ، جوبا جەتەكشىسى:
- وسى جوبا سالاسىندا ماعان ءوزىنىڭ ونەرلەرىن الىپ كەلدى. قامشىلارىن، جۇگەندەرىن اكەلىپ، مەنىڭ وسىنداي ونەرىم بار مۇعالىم دەدى. ۇيدە اكەممەن بىرگە ورەمىز دەدى. اتتارىن ءبارىن اتاپ ايتىپ بەردى. سوندىقتان اليحاندى ونەرگە جاقىن بولعان سوڭ جوباعا قاتىستىرىپ وتىرمىن.
ءاليحان قامشىنىڭ دويىر، ورمە، سەگىز ءورىم، شىنجىر باۋلى، توبىلعى ساپتى سەكىلدى ون بەس ءتۇرىن جاساي الادى. بۇگىندە ۇلتتىق قولونەرگە قاتارلاس دوستارىن دا باۋلىپ ءجۇر.
ءاليحان داۋرەن ۇلى، وقۋشى:
- مەن ءاليحاننىڭ قاسىندا ءجۇرىپ قامشى ءورۋدى ۇيرەنىپ ءجۇرمىن. قامشىعا مەنىڭ قىزىعۋشىلىعىم ارتا باستادى. بۇرىن سوڭدى مەن قامشى ءورۋدى بىلمەيتىنمىن. قامشى ءورۋ - ول قازاقتىڭ قۇندىلىعى.
مەكتەپ ۇجىمى جاس تالانتتىڭ باستاماسىن قولداپ، جاقىندا قامشى ءورۋ ۇيىرمەسىن اشۋدى كوزدەيدى. ال ءاليحان تانىمال قولونەرشى بولىپ، جەكە شەبەرحانا اشۋدى ارماندايدى.
24.kz