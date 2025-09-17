جارىستا مويىن ومىرتقاسىن سىندىرىپ العان جاس بالۋان كوز جۇمدى
اقتوبە. KAZINFORM - سپورتشىنىڭ دەنەسى اقتوبەگە جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى حابارلادى.
جاس سپورتشىنىڭ دەنەسى SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ رەيسىمەن جەتكىزىلگەن. ونىڭ جانىندا جاتتىقتىرۋشىسى مەن تۋما-تۋىستارى بولدى.
- باحتيار احاي - اقتوبە قالاسىنىڭ تۋماسى. بەلدەسۋ كەزىندە قارسىلاسىنىڭ ادىسىنەن كەيىن باسىمەن قۇلاپ، اۋىر جاراقات الىپ، ومىردەن وزدى. قوناقاسى بۇگىن بولادى. ال، ەرتەڭ شىعارۋ ءراسىمى وتەدى، - دەپ حابارلادى سپورت باسقارماسى.
ايتا كەتەيىك، وقيعا 7- قىركۇيەكتە اقمولا وبلىسى ەرەيمەنتاۋ اۋدانىندا وتكەن 2010- 2011 -جىلى تۋعان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى 10- ءداستۇرلى حالىقارالىق تۋرنير كەزىندە بولدى. اقتوبەلىك بالۋان كۇرەس ءادىسىن ورىنداۋ كەزىندە مويىن ومىرتقاسىنان اۋىر جاراقات الىپ، ەسىنەن تانىپ قالعان. بۇل تۋرنير الاش يدەياسى جولىندا جانىن قيعان قايراتكەرلەر مەن پەرۋاش كارىم ۇلىنىڭ رۋحىنا ارنالدى.
كەيىن دارىگەرلەر 2010 -جىلعى جاس ءوسپىرىم سانيتارلىق اۆياتسيامەن شۇعىل استانا قالاسىنداعى № 2 كوپسالالى قالالىق بالالار اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلگەنىن حابارلادى.