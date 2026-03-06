جارقىن بولاشاققا قاراي ۇمتىلۋ ءتۇپ-تامىرىڭدى ۇمىتۋ دەگەن ءسوز ەمەس - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا سويلەگەن سوزىندە ۇلى دالانىڭ مۇراسىن ساقتاپ، جاڭاشىلدىققا ۇمتىلۋ باستى ماقسات ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ستراتەگيالىق الەۋەتىمىزدىڭ كىلتى ينفراقۇرىلىم، تەحنولوگيا، ءبىلىم جانە عىلىم سالالارىندا جاتىر. لايىم سولاي بولۋعا ءتيىس. ۇلتتى پروگرەسس جولىمەن ورگە سۇيرەيتىن، ەلىمىزدى وتكەننىڭ تاپتاۋرىن، قاساڭ تۇسىنىكتەرىنەن ادا وركەنيەتتى ءارى ۇيلەسىمدى قوعامعا اينالدىرۋدىڭ العاشقى قادامدارى وسى سالالاردان باستاۋ الۋى كەرەك. الايدا جارقىن بولاشاققا قاراي ۇمتىلۋ ءتۇپ-تامىرىڭدى ۇمىتۋ دەگەن ءسوز ەمەس. ماسەلە - جاھاندىق ۇدەرىستەرگە ەلىكتەۋ تۋرالى دا ەمەس، الدىمىزدا تۇرعان ماقسات - بولمىسىمىزدى جوعالتىپ، بابالارىمىز امانات ەتكەن ۇلى دالانىڭ باعا جەتپەس مۇراسىن جادىمىزدان شىعارىپ الماۋ. وعان ءبىزدىڭ قۇقىمىز جوق.
دەگەنمەن «ءداستۇردىڭ وزىعى بار، توزىعى بار» دەيدى. ءبىز كونە زاماننان بەرى كەلە جاتسا دا، قازىرگى داۋىرگە ساي كەلەتىن قۇندىلىقتاردى عانا پايدالانۋىمىز كەرەك. سوندا عانا دۇنيە جۇزىندە ناعىز جاسامپاز ۇلت رەتىندە مويىندالامىز. كونستيتۋتسيامىزدىڭ جاڭا جوباسى مادەني كودىمىزدى ساقتاپ، جالپى ۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسىلايشا، ەلىمىزدىڭ باس قۇجاتى حالقىمىزدى ءداستۇر مەن دامۋ ۇيلەسىم تاپقان داڭعىل جولعا تۇسىرمەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.