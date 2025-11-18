جاراتىلىس تانۋ-ماتەماتيكا پاندەرى بويىنشا پرەزيدەنتتىك وليمپيادا باستالدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا ەلىمىزدىڭ 11 (12)- سىنىپ وقۋشىلارى اراسىندا جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكالىق سيكل پاندەرى بويىنشا ХVІІІ پرەزيدەنتتىك وليمپياداسى ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، وليمپيادانىڭ ماقساتى - ماتەماتيكا، فيزيكا، حيميا جانە بيولوگيا پاندەرىنەن قابىلەتتى جانە تالانتتى وقۋشىلاردى انىقتاۋ، ولاردى ءارى قاراي زياتكەرلىك دامىتۋعا جانە كاسىبي باعدارلاۋعا جاعداي جاساۋ. سونىمەن قاتار، وقۋشىلاردىڭ جاراتىلىستانۋ- ماتەماتيكالىق پاندەرگە قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ، تەوريالىق بىلىمدەرى مەن پراكتيكالىق داعدىلارىن تەرەڭدەتۋ كوزدەلگەن.
- سايىس 3 كەزەڭنەن تۇرادى. ءبىرىنشى (وڭىرلىك) كەزەڭ - 2025 -جىلعى 6- قازاندا ءوتتى، وعان 3544 وقۋشى قاتىستى. ال ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىنە 414 وقۋشى قاتىسىپ، ەكى كەزەڭنىڭ ناتيجەسىندە 201 وقۋشى رەسپۋبليكالىق كەزەڭگە جولداما الدى. فينالدىق دودا 17-21 -قاراشا ارالىعىندا جۇرەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
وليمپيادا قورىتىندىسى بويىنشا جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەر ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ 1، II جانە III دارەجەلى ديپلومدارىمەن مەدالدارمەن جانە باعالى سىيلىقتارمەن ماراپاتتالادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىق وقۋشىلار حالىقارالىق وليمپيادادا سەگىز مەدال جەڭىپ العانى حابارلاندى.