جارامدىلىق مەرزىمى بىتەتىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىن اۋىستىرۋ كەرەك پە
استانا. KAZINFORM - ءى ءى م الەۋمەتتىك جەلىدە الداعى ءتورت جىل ىشىندە جارامدىلىق مەرزىمى اياقتالاتىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىن مىندەتتى تۇردە اۋىستىرۋ قاجەت دەگەن اقپارات جالعان ەكەنىن ايتتى.
— الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردە الداعى ءتورت جىل ىشىندە جارامدىلىق مەرزىمى اياقتالاتىن جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن مىندەتتى تۇردە اۋىستىرۋ قاجەت دەگەن جالعان اقپارات تاراپ جاتىر. بۇل اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى.
جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن بەرۋ جانە اۋىستىرۋ تارتىبىنە قاتىستى ەشقانداي وزگەرىس ەنگىزىلگەن جوق. اتالعان كۋالىك تەك ولاردىڭ جارامدىلىق مەرزىمى اياقتالعان جاعدايدا جانە قولدانىستاعى بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس اۋىستىرىلادى. قوسىمشا تالاپتار، سونىڭ ىشىندە قايتا ەمتيحان تاپسىرۋ نەمەسە قانداي ءدا بىر شەكتەۋلەر قاراستىرىلماعان، — دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا ازاماتتاردى جالعان اقپاراتقا سەنبەۋگە جانە مالىمەتتەردى تەك رەسمي دەرەككوزدەردەن الۋعا شاقىرادى.
سونىمەن قاتار كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 274-بابىنا سايكەس قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەلىك جول پوليتسەيى توقتاتقان جاعدايدا، زاڭدى وكىلگە جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ ەلەكتروندى نۇسقاسىن ۇسىنۋ زاڭعا قايشى ما؟ اتالعان جايتقا قاتىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى رەسمي جاۋاپ بەرگەن ەدى.