ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:45, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    جاقسىلىق ومار 6 ميلليون تەڭگە پارا العانىن مويىندادى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق ومارعا قاتىستى العاشقى سوت وتىرىسى ءوتتى.

    Жақсылық Омар ШҚО әкімінің бірінші орынбасары болып тағайындалды
    Фото: Жақсылық Омардың желідегі жеке парақшасынан

    وسكەمەن قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىندا ءوتىپ جاتقان سوت ءىسى بارىسىندا جاقسىلىق ومارعا الاياقتىق جانە پارا الۋ باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلدى.

    ايىپتاۋ تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، ول مەملەكەتتىك مەكەمەنىڭ بالانسىنداعى اۆتوكولىكتى ساتۋدان تۇسكەن قاراجاتتى جىمقىرۋعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن. سونىمەن قاتار تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا ول كاسىپكەردەن بىرنەشە ميلليون تەڭگە كولەمىندە پارا العان.

    سوت وتىرىسىندا جاقسىلىق ومار وزىنە تاعىلعان ايىپتاردى مويىندادى. ءوز سوزىندە ول اقپان ايىنىڭ باسىندا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ا. ماۋلەتحانوۆتان 6 ميلليون تەڭگە كولەمىندە پارا العانىن جەتكىزدى.

    - ول ماعان 20 ميلليون تەڭگە بەرۋى ءتيىس ەدى. اقشانى ءبولىپ بەرەتىنىن ايتتى. مەن كەلىستىم. ىستەگەن ىسىمە وكىنەمىن، - دەدى ايىپتالۋشى.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ش ق و اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق ومارعا ەكى باپ بويىنشا ايىپ تاعىلعانى جايلى جازعانبىز.

    اۆتور

    بوتاكوز كەنجەحان قىزى

    تەگ:
    زاڭ جانە قۇقىق
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار