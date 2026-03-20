جاقسىلىق ومار 6 ميلليون تەڭگە پارا العانىن مويىندادى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق ومارعا قاتىستى العاشقى سوت وتىرىسى ءوتتى.
وسكەمەن قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىندا ءوتىپ جاتقان سوت ءىسى بارىسىندا جاقسىلىق ومارعا الاياقتىق جانە پارا الۋ باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلدى.
ايىپتاۋ تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، ول مەملەكەتتىك مەكەمەنىڭ بالانسىنداعى اۆتوكولىكتى ساتۋدان تۇسكەن قاراجاتتى جىمقىرۋعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن. سونىمەن قاتار تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا ول كاسىپكەردەن بىرنەشە ميلليون تەڭگە كولەمىندە پارا العان.
سوت وتىرىسىندا جاقسىلىق ومار وزىنە تاعىلعان ايىپتاردى مويىندادى. ءوز سوزىندە ول اقپان ايىنىڭ باسىندا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ا. ماۋلەتحانوۆتان 6 ميلليون تەڭگە كولەمىندە پارا العانىن جەتكىزدى.
- ول ماعان 20 ميلليون تەڭگە بەرۋى ءتيىس ەدى. اقشانى ءبولىپ بەرەتىنىن ايتتى. مەن كەلىستىم. ىستەگەن ىسىمە وكىنەمىن، - دەدى ايىپتالۋشى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ش ق و اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق ومارعا ەكى باپ بويىنشا ايىپ تاعىلعانى جايلى جازعانبىز.
بوتاكوز كەنجەحان قىزى