جانات ەليمانوۆ پرەزيدەنتكە ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى جانات ەليمانوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا اگەنتتىك قىزمەتىنىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرى تۋرالى ەسەپ بەرىلىپ، الداعى كەزەڭگە ارنالعان مىندەتتەرى تانىستىرىلدى.
پرەزيدەنتكە اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى ءىس-قيمىل بويىنشا قابىلدانعان شارالار جونىندە باياندالدى. ۆەدومستۆو 24 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجىنى قولما-قول اقشاعا اينالدىرعان جالعان كومپانيالاردى اشكەرەلەپ، ەسىرتكى ساتۋدان جانە الاياقتىقتان تۇسكەن تابىستاردى جىلىستاتقان 20 زاڭسىز كريپتوبيرجا قىزمەتىن توقتاتقان. سونداي-اق ت م د اۋماعىنداعى ەڭ ءىرى كريپتوسەرۆيس جويىلدى. ول 20 Darknet الاڭىمەن جۇمىس ىستەپ، 200-دەن استام «ناركو ءشوپتى» قامتىعان. 9,7 ميلليون دوللارعا تەڭ ۆيرتۋالدى اكتيۆتەر بۇعاتتالدى.
پرەزيدەنتكە قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى 720 قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋدى اياقتاپ، 15 ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتى، سونىڭ ىشىندە 3 ترانس ۇلتتىق توپتى جويعانى جونىندە اقپارات بەرىلدى. بۇدان بولەك، 17,1 ميلليارد تەڭگە سوماسىنداعى مۇناي ونىمدەرىن زاڭسىز شىعارۋ ارەكەتى توقتاتىلدى، زاڭسىز تەمەكى ونىمدەرىن دايىنداعان 2 جاسىرىن سەح جانە سۋرروگات الكوگول ونىمدەرىن وندىرەتىن 16 سەح اشكەرەلەندى. كولەڭكەلى اينالىمنان 12 ميلليارد تەڭگەگە باعالانعان ۆەيپتەر الىندى. جالپى قۇنى 164 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 63 ينفراقۇرىلىمدىق جوباداعى بيۋدجەت قارجىسىنىڭ ماقساتسىز جۇمسالۋى جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى 11 ميلليارد تەڭگەنىڭ سۋبسيديالارىن ءتيىمسىز يگەرۋ دەرەكتەرى توقتاتىلدى. ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان جالعان ستوماتولوگيالىق قىزمەت كورسەتۋ ارقىلى 200 ميلليارد تەڭگەنى زاڭسىز شىعارۋ فاكتىلەرى انىقتالدى.
جانات ەليمانوۆ ازاماتتاردىڭ قارجىلىق مۇددەلەرىن قورعاۋ باعىتىندا قابىلدانعان شارالار تۋرالى اڭگىمەلەدى. زاڭسىز ميكرونەسيە بەرۋ دەرەكتەرى بويىنشا 23 تەرگەۋ ءىسى باستالدى. ونىڭ شىعىنى 71 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. 300 مىڭنان اسا قارىز الۋشىنىڭ بەرەشەگىن قايتارۋ جانە ەسەپتەن شىعارۋ جۇمىسى جۇرگىزىلۋدە، 112 مىڭنان استام ازاماتتى تارتقان 45 قارجى پيراميداسى تاراتىلدى، الاياقتىق جوبالار مەن قۇمار ويىندارعا قاتىسى بار 31,5 مىڭ سايت پەن سىلتەمە بۇعاتتالدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ۆەدومستۆو قىزمەتىنىڭ باستى باعىتتارى بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.