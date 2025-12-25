جامبىل وبلىسىنىڭ ەكونوميكاسىن كۇشەيتۋ كەرەك، وعان قاجەتتى جاعداي دا، مۇمكىندىك تە بار - پرەزيدەنت
تاراز. KAZINFORM - تاراز - ەجەلگى وركەنيەتتىڭ ءىزى قالعان جەر. شەجىرەلى شاھاردىڭ جۇرتىمىز ءۇشىن ورنى ەرەكشە، دەدى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جامبىل وبلىسى جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋى بارىسىندا.
- جامبىل وبلىسىنىڭ احۋالى اكىم ەربول قاراشوكەيەۆتىڭ بايانداماسىنا قاراعاندا جامان ەمەس. ءبىراق وبلىستىڭ الدىندا ماڭىزدى، وزەكتى ماقساتتار تۇر. بۇل ماقساتتاردى تولىعىمەن ورىنداۋ - اكىمنىڭ جانە بۇكىل قىزمەتشىلەردىڭ ەڭ نەگىزگى مىندەتى.
وبلىستىڭ ەكونوميكاسىن كۇشەيتۋ كەرەك. وعان قاجەتتى جاعداي دا، مۇمكىندىك تە بار. بەلسەندى جۇمىس باستالدى. جۇمىستىڭ قارقىنىن باسەڭدەتۋگە بولمايدى.
تاراز - ۇلتىمىزدىڭ اسقاق رۋحى، باي مادەنيەتى، ەلدىك مۇراتى جانە ەرلىك ءداستۇرى توعىسقان قالا. بۇل - ەجەلگى وركەنيەتتىڭ ءىزى قالعان جەر. شەجىرەلى شاھاردىڭ جۇرتىمىز ءۇشىن ورنى ەرەكشە، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي- اق ول تارازدىڭ ەكى مىڭ جىلدىق تاريحىن ماقتان ەتەتىنىمىزدىڭ اۋليەاتا جەرىندە مەملەكەتتىگىمىزدىڭ تۇعىرىن نىعايتقان تالاي تاريحي وقيعالار بولعانىنا توقتالدى.
- قازاق حاندىعى وسى ايماقتا قۇرىلعان. كونە قالا توعىز جولدىڭ تورابىندا تۇر. ەجەلگى ۇلى جىبەك جولى قارت قاراتاۋدىڭ ەتەگىن باسىپ وتكەن. ايگىلى كەرۋەن جولى جاڭا زاماندا جاڭا قارقىنمەن دامىپ كەلەدى. «باتىس ەۋروپا - باتىس قىتاي» كولىك ءدالىزى جامبىل جەرى ارقىلى ءوتىپ جاتىر. سونىڭ ارقاسىندا ايماقتىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى ارتىپ كەلەدى. جامبىل وبلىسى كۇن وتكەن سايىن وركەندەپ كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
63 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنى اشىلدى. 280-نەن اسا ەلدى مەكەنگە كوگىلدىر وتىن جەتكىزىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ سوزىنشە، وڭىردە اۋقىمدى جۇمىس ىستەلىپ جاتقانىنا نازار اۋداردى.
- مەن جاڭا عانا بىرنەشە نىساندى ارالاپ كوردىم. ايماقتىڭ دامۋ جوسپارىمەن تانىستىم. جالپى، اۋقىمدى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر. ءبىراق جۇمىستى بەلسەندى تۇردە جالعاستىرۋ كەرەك. بيىل وبلىسقا 600 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق ينۆەستيتسيا تارتىلدى. 63 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنى اشىلدى. 280-نەن اسا ەلدى مەكەنگە كوگىلدىر وتىن جەتكىزىلدى. ءۇش جىلدىڭ ىشىندە 13 مىڭعا جۋىق وقۋشىعا ارنالعان 37 مەكتەپ سالىندى. سونداي-اق 41 دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانى اشىلدى. ەلۋدەن استام سپورت جانە مادەنيەت ورتالىعى بوي كوتەردى. باسقا دا كوپتەگەن يگى ىستەر جاسالىپ جاتىر. ەلىمىز قۋاتتى بولۋى ءۇشىن ەڭ الدىمەن، ايماقتار قۋاتتى بولۋعا ءتيىس، - دەدى توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن جامبىل وبلىسىندا جۇمىس ساپارىمەن جۇرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ Dala Glass اينەك وندىرەتىن كاسىپورىن قىزمەتىمەن تانىستى.