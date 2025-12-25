ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:12, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جامبىل وبلىسىنىڭ ءبىر توپ ازاماتى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى

    تاراز. KAZINFORM - ولار ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە ونەركاسىپتىك دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ماراپاتقا يە بولدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت العىسىن جاريالادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    President Kassym-Jomart Tokayev
    Photo credit: Akorda

    پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ناگرادتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
    - ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە ونەركاسىپتىك دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ناگرادتالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
    «قۇرمەت» وردەنىمەن
    1. وتەلبايەۆ ماعاۋيا مەيىربەك ۇلى - «جاسىل ەل-تاراز» ج ش س گيدروتەحنيگى، تاراز قالاسى
    2. سارباسوۆ بەيسەنبەك ماحان ۇلى - «جىلى بۇلاق - مەركى» ج ش س اعا شوپانى، جامبىل وبلىسى؛
    ءۇشىنشى دارەجەلى «ەڭبەك داڭقى» وردەنىمەن
    3. بايدىلدايەۆ مارات تايتەلى ۇلى - «جامبىل ەلەكتر جۇيەسى» ج ش س جامبىل اۋدانى ەلەكتر جەلىلەرىنىڭ ەلەكتر مونتەرى، جامبىل وبلىسى
    4. بايتۇرسىنوۆ باقىتبەك ت ۇلىمحان ۇلى - «بۋرنوە ءسۇت كومپانياسى» ج ش س جۇك كوتەرگىشىنىڭ جۇرگىزۋشىسى، جامبىل وبلىسىنىڭ جۋالى اۋدانى
    5. وتەنيازوۆ سادۋاقاس ءابدىنازار ۇلى - «Talas Investment Company» ج ش س سورعى قوندىرعىلارى ماشينيسى، جامبىل وبلىسىنىڭ تالاس اۋدانى
    6. پيچينيەۆسكي اندرەي اناتوليەۆيچ - «مەركە ىرىمشىك زاۋىتى» ج ش س دانەكەرلەۋشىسى، جامبىل وبلىسى
    7. ساعىندىقوۆ جۇمابەك - «جاسىل ەل تاراز» ج ش س ۋچاسكە اۋلا سىپىرۋشىسى
    8. ساتبايەۆ ەلۋباي - «فابريكا پوش-تاراز» ج ش س اۆتوتيەۋىش جۇرگىزۋشىسى، تاراز قالاسى
    9. تۋرانوۆ رايم مانسۋروۆيچ - «كازفوسفات» ج ش س «مينەرالدى تىڭايتقىشتار» تاراز فيليالىنىڭ سلەسارى-جوندەۋشىسى، تاراز قالاسى؛
    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
    10. جولىمبەكوۆ سايلاۋبەك پاشاي ۇلى - «مەركە ەت كومبيناتى» ج ش س مال دارىگەرى، جامبىل وبلىسى
    11. گولۋبتسوۆ اندرەي اناتوليەۆيچ - «ت. ي. باتۋروۆ اتىنداعى جامبىل گرەسى» ا ق ەنەرگوبلوك ماشينيسى، تاراز قالاسى
    12. جۋكوۆسكايا تاتيانا الەكساندروۆنا - Ali-Ko Sut 2023» ج ش س باس تەحنولوگى، جامبىل وبلىسىنىڭ جۋالى اۋدانى
    13. قوجامقۇلوۆ نۇرتالاپ قۋانتاي ۇلى - «رىسبايەۆا ي ك و» ج ش س باسپاگەرى، تاراز قالاسى
    14. سۇگىربايەۆا شىنار اسىرانقۇل قىزى - «امير ي د» ج ش س تەحنولوگى، تاراز قالاسى
    بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى جامبىل وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارعانىن جازعانبىز. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار ونەركاسىپتىك جانە الەۋمەتتىك نىسانداردى ارالاپ كوردى. ونىڭ ىشىندە «امىر جانە د» ج ش س، «تاراز» شاعىن يندۋستريالدىق ايماعى، Dala Glass اينەك وندىرەتىن كاسىپورنى بار.
    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جامبىل وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەستى.
    سوزىنشە، بيىل جامبىل وبلىسىنا 600 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق ينۆەستيتسيا تارتىلدى.
    سونداي-اق پرەزيدەنت جامبىلدىقتارعا ەل دامۋىنا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن العىس ايتتى.
    قاسىم-جومارت توقايەۆ باۋىرجان مومىش ۇلىنا «حالىق قاھارمانى» اتاعىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن مالىمدەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    سوڭعى جاڭالىقتار