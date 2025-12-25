جامبىل وبلىسىنىڭ ءبىر توپ ازاماتى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى
تاراز. KAZINFORM - ولار ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە ونەركاسىپتىك دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ماراپاتقا يە بولدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت العىسىن جاريالادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ناگرادتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
- ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە ونەركاسىپتىك دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ناگرادتالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
«قۇرمەت» وردەنىمەن
1. وتەلبايەۆ ماعاۋيا مەيىربەك ۇلى - «جاسىل ەل-تاراز» ج ش س گيدروتەحنيگى، تاراز قالاسى
2. سارباسوۆ بەيسەنبەك ماحان ۇلى - «جىلى بۇلاق - مەركى» ج ش س اعا شوپانى، جامبىل وبلىسى؛
ءۇشىنشى دارەجەلى «ەڭبەك داڭقى» وردەنىمەن
3. بايدىلدايەۆ مارات تايتەلى ۇلى - «جامبىل ەلەكتر جۇيەسى» ج ش س جامبىل اۋدانى ەلەكتر جەلىلەرىنىڭ ەلەكتر مونتەرى، جامبىل وبلىسى
4. بايتۇرسىنوۆ باقىتبەك ت ۇلىمحان ۇلى - «بۋرنوە ءسۇت كومپانياسى» ج ش س جۇك كوتەرگىشىنىڭ جۇرگىزۋشىسى، جامبىل وبلىسىنىڭ جۋالى اۋدانى
5. وتەنيازوۆ سادۋاقاس ءابدىنازار ۇلى - «Talas Investment Company» ج ش س سورعى قوندىرعىلارى ماشينيسى، جامبىل وبلىسىنىڭ تالاس اۋدانى
6. پيچينيەۆسكي اندرەي اناتوليەۆيچ - «مەركە ىرىمشىك زاۋىتى» ج ش س دانەكەرلەۋشىسى، جامبىل وبلىسى
7. ساعىندىقوۆ جۇمابەك - «جاسىل ەل تاراز» ج ش س ۋچاسكە اۋلا سىپىرۋشىسى
8. ساتبايەۆ ەلۋباي - «فابريكا پوش-تاراز» ج ش س اۆتوتيەۋىش جۇرگىزۋشىسى، تاراز قالاسى
9. تۋرانوۆ رايم مانسۋروۆيچ - «كازفوسفات» ج ش س «مينەرالدى تىڭايتقىشتار» تاراز فيليالىنىڭ سلەسارى-جوندەۋشىسى، تاراز قالاسى؛
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
10. جولىمبەكوۆ سايلاۋبەك پاشاي ۇلى - «مەركە ەت كومبيناتى» ج ش س مال دارىگەرى، جامبىل وبلىسى
11. گولۋبتسوۆ اندرەي اناتوليەۆيچ - «ت. ي. باتۋروۆ اتىنداعى جامبىل گرەسى» ا ق ەنەرگوبلوك ماشينيسى، تاراز قالاسى
12. جۋكوۆسكايا تاتيانا الەكساندروۆنا - Ali-Ko Sut 2023» ج ش س باس تەحنولوگى، جامبىل وبلىسىنىڭ جۋالى اۋدانى
13. قوجامقۇلوۆ نۇرتالاپ قۋانتاي ۇلى - «رىسبايەۆا ي ك و» ج ش س باسپاگەرى، تاراز قالاسى
14. سۇگىربايەۆا شىنار اسىرانقۇل قىزى - «امير ي د» ج ش س تەحنولوگى، تاراز قالاسى
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى جامبىل وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارعانىن جازعانبىز. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار ونەركاسىپتىك جانە الەۋمەتتىك نىسانداردى ارالاپ كوردى. ونىڭ ىشىندە «امىر جانە د» ج ش س، «تاراز» شاعىن يندۋستريالدىق ايماعى، Dala Glass اينەك وندىرەتىن كاسىپورنى بار.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جامبىل وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەستى.
سوزىنشە، بيىل جامبىل وبلىسىنا 600 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق ينۆەستيتسيا تارتىلدى.
سونداي-اق پرەزيدەنت جامبىلدىقتارعا ەل دامۋىنا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن العىس ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ باۋىرجان مومىش ۇلىنا «حالىق قاھارمانى» اتاعىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن مالىمدەدى.