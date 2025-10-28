جامبىل وبلىسىندا اشتان ولگەن ەسەكتەر ءىسى بويىنشا فەرمەرگە ايىپپۇل سالىندى
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا ەسەكتەردىڭ اشتان قىرىلۋى فاكتىسىنەن كەيىن جەرگىلىكتى فەرمەرگە بىرنەشە ايىپپۇل سالىندى. ايىپپۇلدار مالدى كۇتىپ-باعۋ جانە سايكەستەندىرۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ، ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق نورمالاردى ساقتاماۋ جانە ەسەپ جۇرگىزۋ ءۇشىن قاجەتتى مالىمەتتەردى ۇسىنباۋ دەرەكتەرى بويىنشا سالىنعان.
ا ش م ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى وبلىستىق اۋماقتىق ينسپەكسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، «اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن سايكەستەندىرۋ» اقپاراتتىق جۇيەسىندە ەسەكتەردىڭ يەسى رەتىندە جاماش تۇرلىبەك تىركەلگەن. ونىڭ يەلىگىندە 2443 باس ەسەك بار.
بۇعان دەيىن دە ۆەتەريناريالىق تالاپتاردى بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان كاسىپكەر تاعى دا تەكسەرىس ناتيجەسىندە ايىپپۇلعا ىلىكتى. مالدى كۇتىپ-باعۋ جانە سايكەستەندىرۋ ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن وعان 98300 تەڭگە، ال كەلەسى كۇنى ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق نورمالاردى ساقتاماۋ جانە ەسەپ ءۇشىن دەرەكتەردى بەرمەۋ فاكتىلەرى بويىنشا تاعى دا 98300 تەڭگە ايىپپۇل سالىندى.
سونىمەن قاتار تەمىربەك اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ ۆەتەرينارلىق دارىگەرىنەن جانۋارلاردى سايكەستەندىرۋ جۇمىستارىن دەر كەزىندە ۇيىمداستىرماعانى ءۇشىن تۇسىنىكتەمە الىندى. 24-قازاندا وعان دا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 406-بابىنىڭ 5-تارماعى بويىنشا 49150 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىنعان.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، تەمىربەك اۋىلدىق وكرۋگى اۋماعىندا سوڭعى ءۇش جىلدا جانۋارلاردىڭ اسا قاۋىپتى اۋرۋلارى تىركەلمەگەن. 2025 -جىلعا ارنالعان ۆەتەريناريالىق- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار بەكىتىلگەن جوسپارعا ساي جۇرگىزىلىپ جاتىر. وتكەن اپتادا الىنعان زەرتحانالىق سىنامالاردىڭ ناتيجەلەرى ازىرگە دايىن ەمەس.
بۇعان دەيىن جەرگىلىكتى تۇرعىندار بىرنەشە اي بويى وكرۋگ اۋماعىنداعى ەسەكتەردى باسقا جەرگە كوشىرۋدى تالاپ ەتكەن بولاتىن. بايزاق اۋدانى اكىمدىگى بۇل ماسەلە شەشىلە باستاعانىن حابارلادى.
«25-قازان، سەنبى كۇنى تەمىربەك اۋىلدىق وكرۋگى ماڭىندا ۇستالعان ەسەكتەر مويىنقۇم اۋدانىنىڭ ۇلانبەل اۋىلى جاقتاعى جايىلىمدارعا ايدالا باستادى. قازىر قورالاردا ۇزاق قاشىقتىققا شىداي المايتىن 10-15 باس قانا جانۋار قالدى»، - دەپ ناقتىلادى اكىمدىك وكىلدەرى.
سونىمەن بىرگە تەمىربەك اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمدىگىنە اۋماقتىڭ سانيتاريالىق جاعدايىن تەكسەرىپ، ءتيىستى اكتىنى ۇسىنۋ تاپسىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، جامبىل وبلىسىندا مال اۋرۋلارىنىڭ 10 دەرەگى انىقتالدى.