KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جالعىز وقۋشى وقيتىن ورىس سىنىپ: اقتوبە ءبىلىم باسقارماسى جاعدايدى ءتۇسىندىردى

    اقتوبە. KAZINFORM - قۇجات قابىلداۋ، سىنىپتىڭ اشىلاتىنىن بىلدىرمەيدى. مەكتەپ اكىمشىلىگى بالانى مەكتەپ- ينتەرناتقا ورنالاستىرۋعا ۇسىنىس بەردى.

    Бір сыныпта бір оқушы: Ақтөбе облыстық білім басқармасы құжат қабылдау тәртібін түсіндірді
    Фото: Kazinform/ЖИ

    تەمىر اۋدانى شۇبارقۇدىق كاسىپشىلىگى اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ءوزىنىڭ ءبىر بالاسى ءۇشىن ءبىر سىنىپ اشىلعانىن ايتىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە جازبا قالدىردى.

    - مەنىڭ بالام جالعىز ءوزى ءبىرىنشى سىنىپقا بارادى. ءبىر سىنىپ - ءبىر وقۋشى. اتا-انالار چاتى بولمايدى، 25 انامەن بىرگە اتا-انالار جينالىسى وتپەيدى. بارلىق انانىڭ ارمانى وسى ما؟.. ءبىزدىڭ اۋىلدا ورىس سىنىبىنا بالا جينالمادى، سوندىقتان ءبىز عانا بولامىز. سىنىپ ەمەس، جەكە وقۋ بولادى، - دەپ قالدىرعان Kriіssew  ءوز جازباسىندا.

    اقتوبە وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگى كەزدە قۇجات قابىلداۋ ءجۇرىپ جاتىر. ءبىر وقۋشىنىڭ قۇجات تاپسىرۋى ءبىر سىنىپ اشىلادى دەگەن ءسوز ەمەس.

    - ەگەر وقۋشى سانى جەتپەسە، بالالار جاقىن ماڭداعى ءبىلىم ورداسىنا جىبەرىلەدى. ازىرگە ناقتى شەشىم قابىلدانبادى، - دەدى باسپا ءسوز قىزمەتى.

    بۇل جاعدايدا اۋىلعا جاقىن ورنالاسقان اۋدان ورتالىعىنداعى مەكتەپ-ينتەرناتقا ورنالاستىرۋ تۋرالى ۇسىنىس بەرىلگەن.

    ايتا كەتەيىك، تەمىر اۋدانى شۇبارقۇدىق كاسىپشىلىگى اۋىلىندا 1500-دەن استام ادام تۇرادى. № 2 شۇبارقۇدىق قازاق-ورىس جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتە 365 وقۋشى بار. بارلىعى 18 سىنىپتاعى 323 وقۋشى قازاق تىلىندە، 8 سىنىپتاعى 42 وقۋشى ورىس تىلىندە ءبىلىم الادى.

    ەسكە سالساق، اقتوبە مەكتەپتەرىندە 400-گە جۋىق پەداگوگتىڭ ورنى بوس تۇر. مۇعالىم قالا جانە بارلىق اۋدان مەكتەبىنە كەرەك.

    اقتوبە جاڭالىقتار قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور