جالعىز وقۋشى وقيتىن ورىس سىنىپ: اقتوبە ءبىلىم باسقارماسى جاعدايدى ءتۇسىندىردى
اقتوبە. KAZINFORM - قۇجات قابىلداۋ، سىنىپتىڭ اشىلاتىنىن بىلدىرمەيدى. مەكتەپ اكىمشىلىگى بالانى مەكتەپ- ينتەرناتقا ورنالاستىرۋعا ۇسىنىس بەردى.
تەمىر اۋدانى شۇبارقۇدىق كاسىپشىلىگى اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ءوزىنىڭ ءبىر بالاسى ءۇشىن ءبىر سىنىپ اشىلعانىن ايتىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە جازبا قالدىردى.
- مەنىڭ بالام جالعىز ءوزى ءبىرىنشى سىنىپقا بارادى. ءبىر سىنىپ - ءبىر وقۋشى. اتا-انالار چاتى بولمايدى، 25 انامەن بىرگە اتا-انالار جينالىسى وتپەيدى. بارلىق انانىڭ ارمانى وسى ما؟.. ءبىزدىڭ اۋىلدا ورىس سىنىبىنا بالا جينالمادى، سوندىقتان ءبىز عانا بولامىز. سىنىپ ەمەس، جەكە وقۋ بولادى، - دەپ قالدىرعان Kriіssew ءوز جازباسىندا.
اقتوبە وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگى كەزدە قۇجات قابىلداۋ ءجۇرىپ جاتىر. ءبىر وقۋشىنىڭ قۇجات تاپسىرۋى ءبىر سىنىپ اشىلادى دەگەن ءسوز ەمەس.
- ەگەر وقۋشى سانى جەتپەسە، بالالار جاقىن ماڭداعى ءبىلىم ورداسىنا جىبەرىلەدى. ازىرگە ناقتى شەشىم قابىلدانبادى، - دەدى باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل جاعدايدا اۋىلعا جاقىن ورنالاسقان اۋدان ورتالىعىنداعى مەكتەپ-ينتەرناتقا ورنالاستىرۋ تۋرالى ۇسىنىس بەرىلگەن.
ايتا كەتەيىك، تەمىر اۋدانى شۇبارقۇدىق كاسىپشىلىگى اۋىلىندا 1500-دەن استام ادام تۇرادى. № 2 شۇبارقۇدىق قازاق-ورىس جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتە 365 وقۋشى بار. بارلىعى 18 سىنىپتاعى 323 وقۋشى قازاق تىلىندە، 8 سىنىپتاعى 42 وقۋشى ورىس تىلىندە ءبىلىم الادى.
ەسكە سالساق، اقتوبە مەكتەپتەرىندە 400-گە جۋىق پەداگوگتىڭ ورنى بوس تۇر. مۇعالىم قالا جانە بارلىق اۋدان مەكتەبىنە كەرەك.