    18:42, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    جالعان قۇجاتپەن اكەلىنگەن 150 ميلليون تەڭگەنىڭ قىتاي كولىكتەرى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - باس كولىك پروكۋراتۋراسى ەكونوميكالىق كونتراباندا دەرەگى بويىنشا جۇك اۆتوموبيلدەرىن اكەلۋگە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى باستادى. بۇل تۋرالى باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    автомобиллар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    - قاداعالاۋ ورگانى جۇرگىزگەن تالداۋ بارىسىندا ەلىمىزگە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا وندىرىلگەن قۇنى 150 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن، ەكولوگيالىق تالاپتارعا ساي كەلمەيتىن جۇك اۆتوموبيلدەرىن جالعان قۇجاتتار ارقىلى زاڭسىز اكەلۋ ارناسى انىقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قىلمىستىق ءىستى باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باسقارماسى تەرگەپ جاتىر، كەشەندى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە كولىك سانى 5,5 ميلليونعا جەتكەن ەدى.

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
