18:42, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
جالعان قۇجاتپەن اكەلىنگەن 150 ميلليون تەڭگەنىڭ قىتاي كولىكتەرى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - باس كولىك پروكۋراتۋراسى ەكونوميكالىق كونتراباندا دەرەگى بويىنشا جۇك اۆتوموبيلدەرىن اكەلۋگە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى باستادى. بۇل تۋرالى باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قاداعالاۋ ورگانى جۇرگىزگەن تالداۋ بارىسىندا ەلىمىزگە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا وندىرىلگەن قۇنى 150 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن، ەكولوگيالىق تالاپتارعا ساي كەلمەيتىن جۇك اۆتوموبيلدەرىن جالعان قۇجاتتار ارقىلى زاڭسىز اكەلۋ ارناسى انىقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قىلمىستىق ءىستى باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باسقارماسى تەرگەپ جاتىر، كەشەندى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە كولىك سانى 5,5 ميلليونعا جەتكەن ەدى.