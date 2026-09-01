جاھاندىق تۇراقتىلىق جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋداعى جاۋاپكەرشىلىككە تاۋەلدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ش ى ۇ پليۋس» سامميتىندە ەلىمىزدىڭ ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشتىڭ حالىقارالىق قۇقىقتى قورعاۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، باس حاتشىنىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان رەفورما ب ۇ ۇ- نىڭ امبەباپ سيپاتىن ساقتاپ، ونى اناعۇرلىم ءتيىمدى، ناقتى ناتيجەنى كوزدەيتىن قۇرىلىمعا اينالدىرۋعا ءتيىس. ال وزگەرىستەردىڭ ءساتتى ءوربۋى ساياسي ەرىك-جىگەر مەن ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە بايلانىستى.
بۇدان بولەك، پرەزيدەنت ورتا دەرجاۆالاردىڭ ءرولى ارتىپ كەلە جاتقانىنا ايرىقشا نازار اۋداردى.
- مۇنداي ەلدەر ءتۇرلى ورتالىقتار اراسىنداعى ديالوگقا جانە ۇجىمدىق شەشىمدەر ازىرلەۋگە ىقپال ەتە الادى. ولاردىڭ ۇستانىمدارى مەن باستامالارى جاھاندىق باسقارۋ تەتىكتەرىندە بارىنشا ەسكەرىلۋگە ءتيىس. قازاقستان بۇل ۇدەرىسكە بەلسەنە اتسالىسۋعا دايىن. پريەۆەنتيۆتى ديپلوماتيانى نىعايتپاي، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن ينستيتۋتتىق تۇرعىدان جاڭعىرتۋ مۇمكىن ەمەس. قاقتىعىستاردىڭ الدىن الۋ جانە داۋ-دامايدى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ۇجىمدىق كۇش-جىگەر كەرەك. وسى باعداردى باسشىلىققا العان قازاقستان بيىل شىلدە ايىندا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ باستاماسىن قولداپ، مەدياتسيا جونىندەگى حالىقارالىق ۇيىم قۇرۋ تۋرالى كونۆەنتسياعا مۇشە بولدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، جاھاندىق تۇراقتىلىق جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ اياسىنداعى جاۋاپكەرشىلىككە كوبىرەك تاۋەلدى.
- جاساندى ينتەللەكتىنىڭ جاسامپاز الەۋەتىن اشاتىن، ونىڭ باقىلاۋسىز قولدانىسىنا جول بەرمەيتىن جانە سيفرلىق الشاقتىقتى قىسقارتاتىن امبەباپ ەرەجەلەر قاجەت. قازاقستاننىڭ باستاماسىمەن الماتىدا ب ۇ ۇ ازيا-تىنىق مۇحيتى ەلدەرىنە ارنالعان ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك كوميسسيانىڭ (ەسكاتو) ازيا-تىنىق مۇحيتى سيفرلىق شەشىمدەر ورتالىعى قۇرىلادى. ورتالىق، ەڭ الدىمەن، دامۋشى ەلدەردىڭ يگىلىگى ءۇشىن وزىق تاجىريبەلەردى كەڭىنەن تاراتۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ «ش ى ۇ پليۋس» سامميتىنە قاتىسىپ جاتىر.