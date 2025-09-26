جاپپاي سيفرلاندىرۋ قازاقستاننىڭ ورنىقتى عىلىمي-تەحنولوگيالىق پروگرەسىنە بەرىك نەگىز قالايدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا «جاپپاي سيفرلاندىرۋ ازاماتتارىمىزدىڭ تۇرمىس ساپاسىن ەداۋىر جاقسارتىپ، قازاقستاننىڭ ورنىقتى عىلىمي-تەحنولوگيالىق پروگرەسىنە بەرىك نەگىز قالايدى». بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت جاپپاي سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ ارقىلى ەكونوميكانى جان-جاقتى جاڭعىرتۋ جۋىرداعى جولداۋىنىڭ وزەگى بولعانىن ەسكە سالدى.
- بۇل مىندەت عىلىم سالاسىنا، اسىرەسە، اتوم سەكىلدى يننوۆاتسيالىق باعىتقا تىكەلەي قاتىستى. سيفرلىق شەشىمدەر يادرولىق نىسانداردىڭ قولدانىس تسيكلىن ۇتىمدى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق شىعىندى ازايتىپ، بارلىق پروتسەستىڭ تيىمدىلىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرادى. جاساندى ينتەللەكت اتالعان مۇمكىندىكتەردى بىرنەشە ەسە كۇشەيتەدى. قازىرگى دامىعان الەم جاڭا تەحنولوگيالىق قالىپقا سايكەس تۇبەگەيلى ەكونوميكالىق وزگەرىستەر مەن جاڭعىرۋ داۋىرىنە اياق باستى. ءدال وسىنداي تاريحي بەتبۇرىس كەزەڭىندە كوپتەگەن ەل وز مۇمكىندىكتەرىن جۇمىلدىرىپ، دامۋدا زور سەرپىلىس جاسادى، عىلىمي-تەحنولوگيالىق جارىستا العا وزدى. وعان تاريحي مىسالدار جەتكىلىكتى. XV- XVI عاسىرلاردا قىتاي الەمدەگى ەكونوميكاسى ەڭ ءىرى ەل بولدى، ونىڭ الەمدىك ىشكى جالپى ونىمدەگى ۇلەسى 60 پايىزعا جەتتى. «اسپاناستى ەلى»، «ورتالىق مەملەكەت» دەگەن ۇعىمدار، سونىڭ ىشىندە يمپەراتورعا شەتەل وكىلدەرىنە دەيىن تاعزىم ەتەتىن ءتيىستى پروتوكولدىق راسىمدەر وسىدان شىققان. بۇدان كەيىن انگليادا يندۋستريالدىق ريەۆوليۋتسيا ورىن الىپ، ىشتەن جاناتىن قوزعالتقىش پايدا بولدى. قىتاي بۇل وزگەرىستەردەن تىس قالدى، سونىڭ سالدارىنان «اپيىن سوعىسى» دەپ اتالعان ەكى سىرتقى اگرەسسيانىڭ قۇربانىنا اينالدى. جاڭا داۋىردەگى قىتايدىڭ كەيىنگى باسشىلارى تاريحي قاتەلىكتەن ساباق الىپ، عىلىمعا، جوعارى تەحنولوگياعا، جاساندى ينتەللەكتىگە باسىمدىق بەردى. ونىڭ ناتيجەسى ايدان انىق. قازىر قىتاي بارلىق ەل ساناساتىن الەمدىك دەرجاۆاعا اينالدى. سوندىقتان جاپپاي تسيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن ەنگىزۋ، شىن مانىندە، ءبىزدىڭ ۇلتتىق ستراتەگيامىز. ەلىمىزدىڭ بولاشاعى مەن ونىڭ الەمدەگى وزىق مەملەكەتتەر ساناتىندا بولۋى وسى يدەيانى جۇزەگە اسىرۋعا تىكەلەي بايلانىستى. جاپپاي سيفرلاندىرۋ ازاماتتارىمىزدىڭ تۇرمىس ساپاسىن ەداۋىر جاقسارتىپ، قازاقستاننىڭ ورنىقتى عىلىمي-تەحنولوگيالىق پروگرەسىنە بەرىك نەگىز قالايدى. اتالعان ستراتەگيالىق باعىتتىڭ دۇرىس ەكەنىنە سەنىمىم كامىل. مۇنداي ساياسات جاستار اراسىندا كەڭىنەن قولداۋ تاۋىپ جاتىر. وسكەلەڭ ۇرپاق زامان تالابىن جاقسى تۇسىنەدى ءارى تەحنولوگيالىق جاڭالىقتارعا اشىق. ايتسە دە قوعامدا بۇل ماسەلەگە جانە كۇن تارتىبىندەگى باسقا دا پروبلەمالارعا كۇمانمەن قارايتىندار بار ەكەنىن جوققا شىعارۋعا بولمايدى. بۇل ءبىز ءۇشىن قالىپتى جاعداي. الايدا مۇنداي وي-پىكىرلەردى دە ەسكەرۋ قاجەت. بازبىرەۋلەر ءۇشىن مۇنداي مىندەتتەر ناقتى ىسكە ۇلاسپاي، ءسوز كۇيىندە قالاتىنداي كورىنۋى مۇمكىن. ءبىراق جولداۋىمدا انىق ايتتىم: ءبىز ءۇشىن، جالپى ەلىمىز ءۇشىن باسقا جول جوق، ايتپەسە ىلگەرىلەۋدەن، پروگرەستەن، ياعني دامۋ كوشىنەن قالىپ قويساق، قاۋقارسىز، ءالسىز حالىق بولامىز، سىرتقى كۇشتەردىڭ كەمسىتۋىنە ۇشىرايمىز. بۇل - جاي باسەكە ەمەس، ماسەلە - باسقادا. تۇپتەپ كەلگەندە، بۇل - قازاقستاننىڭ دەربەس ەل رەتىندە ومىرشەڭدىگى دەگەن ءسوز، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەس ءوتىپ جاتىر.